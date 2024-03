Assegno di Inclusione, c’è chi riceverà i soldi con 10 giorni di anticipo: i fortunati hanno fatto tutti così

Per l’Assegno di Inclusione c’è chi avrà i soldi con ben dieci giorni d’anticipo.

In merito all’Assegno di Inclusione ci sono alcuni fortunati che potranno ricevere i soldi con ben dieci giorni d’anticipo.

L’INPS ha reso noto il calendario con le date ufficiali dei prossimi pagamenti proprio per l’Assegno di Inclusione 2024, per la precisione attraverso il messaggio n. 835 del 2024.

In seguito al pagamento di martedì 27 febbraio si ritorna a seguire le regole dettate dalla normativa, con l’Assegno di Inclusione che decorre come sempre a partire dal mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Ecco dunque qui di seguito un elenco di tutte le date più significative per coloro che prendono l’Assegno di Inclusione.

Assegno di Inclusione: le date più importanti

Per tutti coloro che già ricevono l’Assegno di Inclusione, la Carta Adi e i pagamenti di gennaio e di febbraio le date da segnare sul calendario sono le seguenti: mercoledì 27 marzo 2024, venerdì 26 aprile 2024, martedì 28 maggio 2024, giovedì 27 giugno 2024, sabato 27 luglio 2024.

Per ogni singolo mese l’INPS provvederà ad effettuare un controllo in base ai dati di cui dispone. Nel frattempo, all’interno del nucleo familiare che beneficia dell’Assegno di Inclusione potrebbero aver avuto luogo alcuni cambiamenti. come ad esempio il superamento dei requisiti relativi al reddito o vari tipi di sanzioni. La disponibilità degli importi sulle Carte di Inclusione viene dunque assicurata come ovvio dalla conferma e dal persistere di tutti quei requisiti che sono necessari per poter percepire il beneficio.

Assegno di Inclusione: il calendario dei pagamenti per chi fa domanda a febbraio e a marzo

Nel caso di coloro che hanno fatto domanda per l’Assegno di Inclusione e che hanno sottoscritto il Patto di attivazione digitale nel corso del mese di febbraio, il primo pagamento arriva il 15 marzo, mentre quello successivo cade invece il 26 aprile. Per chi presenta domanda per l’Assegno di Inclusione per il mese di marzo o comunque nei mesi seguenti l’esito della domanda stessa, l’arrivo della Carta Adi e il primo pagamento arrivano a metà del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata eseguita.

Alcuni nuclei familiari potrebbero aver provveduto a fare tutto nella maniera corretta entro la fine del mese e ricevere nonostante ciò l’esito della domanda soltanto nei mesi seguenti. Come chiarito dall’INPS, in casi come questo il primo pagamento potrà arrivare il primo giorno utile in seguito all’esito positivo della domanda, anche se le mensilità del beneficio arriveranno poi comunque a partire dal mese successivo a quello in cui si è sottoscritto il Patto di attivazione digitale.