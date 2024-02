Casa a domicilio, con 6mila euro te la consegnano dove vuoi tu: di’ addio a ogni mutuo

E se ti dicessimo che con soli 6 mila euro puoi avere la tua casa dicendo addio al mutuo? Te la portano a domicilio e realizzi il tuo sogno.

Sono moltissimi gli italiani che sognano di avere una casa propria, ma che si scontrano loro malgrado con quelle che sono le condizioni economiche non solo di se stessi, ma anche dell’Italia intera. Per ogni singolo italiano comprare case è sempre più difficile.

Le banche hanno reso sempre più difficile l’accesso al credito, soprattutto per quello che riguarda le grandi cifre, come quelle di cui si ha bisogno per l’acquisto di una casa.

A scontrarsi con tutto questo, la crisi del mercato immobiliare, che ha creato una situazione alquanto strana. Non ci sono case in affitto, difficile trovare un immobile in affitto. Molte le abitazioni in vendita a prezzi anche piuttosto convenienti. Peccato che non tutti possono sfruttare questo momento.

Eppure ci sarebbe una soluzione. Ad oggi è possibile riuscire ad avere la propria casa con una piccolissima spesa. Pensa se ti dessero la possibilità di avere la casa dei tuoi sogni con appena 6 mila euro. Una spesa irrisoria per costruire il proprio futuro.

Mercato immobiliare e crisi economica

La crisi economica si è largamente ripercossa sul mercato immobiliare e lo sa bene chi in questi anni ha nutrito il desiderio di comprare una casa, ovvero di vendere la propria casa. Entrambe facce di una stessa medaglia. Nonostante questo, occorre precisare che, soprattutto per i più giovani, lo stato italiano ha ben pensato di introdurre degli aiuti, che possano permettere loro di accedere al credito molto più facilmente.

Il paradosso però, è che purtroppo, risulta essere difficile anche trovare una casa in affitto. I proprietari hanno paura di vedere il loro immobile completamente rovinato, esattamente come temono che l’inquilino non paghi il canone d’affitto e questo rende tutto molto più complicato.

Ecco l’alternativa

L’alternativa è quindi molto interessante. Ma se invece di acquistare un immobile si decidesse di ripiegare su un terreno edificabile? Per chi possiede un terreno, il mercato propone una serie di prefabbricati delle dimensioni più varie, che si rivelano perfettamente abitabili.

Delle vere e proprie case in legno che hanno bisogno solo di manutenzione periodica per potersi mantenere in perfetto stato. Ci sono numerose ditte specializzate in Italia, oppure è possibile ricorrere a Leroy Merlin che propone una struttura di quasi 25 metri quadri a poco meno di 12 mila euro.