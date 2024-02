Bollette pazze, questo elettrodomestico è la causa di ogni aumento: utilizzalo così ed elimini tutte le tasse

Se credi che le tue bollette aumentino in maniera smisurata, allora è il momento che tu ponga maggiore attenzione sul tuo frigorifero. Ecco come utilizzarlo.

Ed eccoci qua al fianco dei cari consumatori che mese dopo mese aprono le loro bollette della fornitura di energia elettrica e trovano una spiacevole sorpresa, ovvero un aumento. Dal 1 gennaio 2024 l’Italia intera è entrata nel mondo del mercato libero, uscendo da quello tutelato. Nonostante ciò, al momento si è in un periodo di transizione, in cui, tutti i cittadini che ancora non hanno scelto il loro fornitore, godono della fornitura dell’energia dalle società a cui è stato dato l’incarico di essere traghettatori,

Si credeva che questo cambiamento potesse permettere ai cittadini italiani di godere di un prezzo favorevole per quello che riguarda la fornitura elettrica. Invece sembra che l’inflazione non accenni a fermarsi.

Il continuo innalzamento dei prezzi non fa altro che spingere il cittadino medio italiano a cercare delle valide soluzioni per poter risparmiare anche soli pochi euro. Innanzitutto con il passaggio al mercato libero si potrà scegliere il fornitore che garantisce il prezzo migliore, ma questo non è sufficiente.

Il risparmio si compone di una serie di comportamenti virtuosi che abbattono la bollette.

Il risparmio si costruisce in casa

Ad oggi è chiaro, che, per quello che riguarda il risparmio in bolletta, per l’energia elettrica, questo si costruisce giorno dopo giorno. Cosa vuol dire questo? Che ognuna delle nostre case si possono mettere in atto dei comportamenti che permettano un buon risparmio. Ad esempio, si consiglia di sfruttare l‘illuminazione naturale quanto il piano possibile, si può poi, azionare gli elettrodomestici nelle fasce orarie in cui è possibile il maggior risparmio.

Ma particolare attenzione occorre porla nei confronti degli elettrodomestici che si utilizzano in casa. Quindi, mentre TV e console da gioco, possono essere spente, staccando la spina, evitando che restino in stand by, occorre imparare ad utilizzare elettrodomestici come il frigorifero. Lui, uno dei maggiori energivori della vostra casa.

Utilizzare il frigorifero nella maniera giusta

Per ottenere un buon risparmio dal frigorifero, continuando ad utilizzarlo, innanzitutto è importante scegliere un elettrodomestico di classe energetica elevata. Inoltre, è importante non riempire in maniera eccessiva lo spazio interno, quindi imparare ad utilizzare gli scaffali, posizionando gli alimenti al posto giusto.

Inoltre è importante lasciare spazio al frigorifero, senza metterlo accanto nè a termosifoni nè al forno. La temperatura dovrebbe essere posta a 4 gradi e soprattutto mai lasciare aperto lo sportello a lungo.