Nokia raro, il modello intramontabile ti fa guadagnare 25mila euro: se lo trovi vendilo subito

Questo famosissimo modello di Nokia può farti guadagnare fino a 25mila euro.

Un modello di Nokia in particolare vale al giorno d’oggi una vera e propria fortuna.

Si sta parlando nello specifico di uno dei telefoni cellulari in assoluto più venduti di tutti i tempi, che potrebbe valere la bellezza di ben 25.000 euro.

Per chiunque se lo ritrovasse in casa il consiglio è insomma quello di venderlo il prima possibile in modo così da poter ottenere un considerevole guadagno.

Ecco qual è il modello di telefonino Nokia in questione, con alcuni preziosissimi consigli su come riconoscerlo.

Il modello di telefonino Nokia che vale 25.000 euro

Il modello di telefonino Nokia di cui si sta parlando consiste per la precisione nel Nokia 1100, uno dei telefonini più venduti di tutti i tempi. Un cellulare che senza ombra di dubbio avranno posseduto in tanti anche tra coloro che stanno leggendo e che può oggi valere una considerevole quantità di denaro. Dallo stile semplice ma dal design allo stesso tempo iconico e immediatamente riconoscibile, il Nokia 1100 ha avuto un’incredibile diffusione praticamente in ogni parte del pianeta, con il miliardesimo telefono venduto dall’azienda finlandese che era consistito proprio in un Nokia 1100 (venduto in Nigeria).

Oggi i Nokia 1100 si trovano ancora in vendita online a prezzi bassissimi, che si aggirano in genere tra i 9 e i 50 euro. I prezzi più alti sono ovviamente quelli dei modelli ancora funzionanti, mentre quelli più bassi sono da collegare a quelli non funzionanti o comunque dall’aspetto non più perfetto. Tra 50 e 25.000 euro la differenza è però ovviamente considerevole: ecco a cosa è dovuto questo incredibile valore.

Nokia 1100: il motivo dietro il valore di 25.000 euro

Il valore di 25.000 euro del modello del Nokia 1100 è dovuto per la precisione ad un particolare software interno. Si sta parlando di un software risalente al 2002 che era stato impiantato su alcuni dispositivi della fabbrica tedesca di Bochum. Questo software aveva finito con l’attirare l’attenzione di alcuni hacker che puntavano a fare irruzione nei sistema di difesa dei servizi di banking online e degli istituti bancari, con uno di questi dispositivi che venne venduto su Ebay al prezzo di 399 euro.

Del bug del software tedesco si è ormai da molto tempo a conoscenza grazie alla segnalazione effettuata da Ultrascan Advanced Global Investigations, ovvero un’agenzia impegnata nell’ambito della sicurezza online. Come evidenziato dal dirigente dell’azienda Frank Engelsman, il dispositivo Nokia 1100 con impiantato questo tipo di software viene visto come uno strumento di grandissima utilità da parte delle organizzazioni di cyber criminali, un mezzo di cui servirsi per riuscire a mettere in atto le proprie truffe: una volta che è stato riprogrammato, il dispositivo può fare uso di un numero di telefono differente rispetto a quello associato alla sua SIM. Per far fronte a ciò gli istituti di credito hanno puntato ad introdurre l’invio per SMS di un codice temporaneo in modo da poter salvaguardare la sicurezza degli account, ma con questo Nokia 1100 è possibile intercettare il codice TAN via SMS ottenendo in questo modo le credenziali di accesso ai conti degli utenti. Stando alla Nokia, nel software installato sul modello 1100 non vi sarebbe comunque nessun tipo di bug, anche se non è possibile controllare nello specifico ogni singolo dispositivo.