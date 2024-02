Bonifico bancario oltre questa cifra scattano i controlli del Fisco: se non stai attento ti sequestrano tutto

Quando fai un bonifico, devi sapere che se superi questo importo potresti incorrere nel controllo del fisco. Attenzione, ti tolgono tutto.

Sotto il profilo economico siamo tutti sotto l’occhio osservatorio di quello che è il Grande Fratello, Fisco. Negli ultimi anni i controlli sulla movimentazione di denaro si sono di gran lunga intensificati, per via della voglia di contrastare efficacemente un fenomeno che mette in difficoltà l’economia dell’intero paese. Si sta parlando dell’evasione fiscale.

Quest’ultima purtroppo, è una vera e propria piaga per tutti i cittadini italiani, soprattutto per coloro che pagano diligiosamente le tasse. Ma per 1000 cittadini che pagano, ce ne sono 10 che non le pagano e lo stato deve mettere in atto delle misure grazie alle quali si può difendere.

Questo è il motivo per cui, negli ultimi anni a più riprese, si è deciso di spingere i cittadini ad utilizzare i pagamenti tracciati, quelli elettronici. Ovviamente occorre chiarire che utilizzare i pagamenti tracciati, non solo permette allo stato di procedere più facilmente con i controlli, ma anche offrire maggiore protezione ai cittadini stessi.

Tra i mezzi di pagamento più diffusi, sicuramente troviamo il bonifico bancario. Anche questo negli ultimi anni ha subito dei notevoli cambiamenti con l’ingresso nel sistema, di taluni limiti per quello che riguarda gli importi.

Conoscere il bonifico per comprendere come utilizzarlo

In fondo sembra semplice no? Si inserisce l’importo, poi la causale, l‘iban del beneficiario e il gioco è fatto. Eppure ci sono delle caratteristiche del bonifico, che tutti dovrebbero conoscere. Si tratta di un mezzo che permette di trasferire il denaro da un conto all’altro, anche in maniera istantanea. Può avvenire sia tra stesse banche, che tra banche diverse.

L’operazione in questione può essere fatta in euro o in altra valuta, destinandola a persone fisiche o giuridiche. In genere si può procedere al bonifico o tramite app o sito della banca, quindi online, ovvero recandosi presso lo sportello, modalità quest’ultima, che viene utilizzata sempre meno.

Attenzione all’importo che si bonifica

Il controllo sull’evasione fiscale e sull’irregolarità con cui si può gestire un conto corrente, si realizza anche attraverso l’analisi dei bonifici ricevuti ed effettuati. In linea di massima, il bonifico bancario non ha limite di importo. Ovviamente, ricoprirà una notevole importanza, scrivere la causale corretta.

Per quello che riguarda il bonifico in italia, non ci sono particolari limiti, come invece succede all’estero. Il limite che si può bonificare, prima di procedere con Comunicazione Valutaria Statistica è do 12.500 euro. 15.000 euro è il limite, superato il quale si farà una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.