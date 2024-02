Terremoti, l’Italia continua a tremare: boom di assicurazioni per la casa | Proteggila subito

I terremoti continuano a far tremare l’Italia e i cittadini decidono sempre di più di stipulare assicurazioni per la propria abitazione.

Nel corso degli anni sono stati numerosi gli eventi naturali che hanno condizionato il nostro paese. Purtroppo, ancora oggi, le città che sono state tristemente toccate dalle scosse sismiche sono alla ricerca di una ricostruzione di una vita completamente nuova. Non è certo semplice ripartire dopo che a tremare è stata un’intera nazione.

Negli ultimi mesi poi, sono state diverse le scosse di terremoto, tanto di piccola entità quanto di discreta forza che hanno fatto tremare alcune città. Gli eventi sismici in questione hanno fatto preoccupare gli italiani che hanno deciso che era il momento di proteggersi da questi eventi naturali.

In questo nuovo millennio l’Aquila e l’Emilia Romagna sono state le regioni maggiormente toccate dagli eventi naturali, ma anche la zona tra l’Umbria e le Marche. Eventi che purtroppo hanno lasciato un lungo seguito, un netto bisogno di riuscire a ricostruire. Ma come è possibile ripartire dopo aver perso tutto.

Se per i ricordi non c’è alcun rimedio, stipulare una polizza assicurativa potrebbe essere di grande aiuto, soprattutto quando quello degli enti tarda ad arrivare.

Assicurazione terremoto, il miglior aiuto contro gli eventi sismici

Purtroppo in Italia ogni volta che succede un importante evento sismico si finisce per parlare degli aiuti che tardano ad arrivare, del bisogno di ricostruzione. Si chiede alla nazione intera di prendere parte agli aiuti, sia a livello economico che di ricostruzione. Ma questo non può certo essere sufficiente e per questo che si evidenzia poi il bisogno di una polizza assicurativa che sia in grado di coprire i danni subiti dagli eventi naturali che fanno tremare, che a volte distruggono.

Sottoscrivere un’assicurazione gli eventi sismici permette quindi di essere rimborsati nel caso in cui la propria abitazione sia vittima di un terremoto. In questo modo è possibile diminuire o cancellare definitivamente le spese per la ristrutturazione. Oltre alla casa sarà possibile assicurare anche ciò che in essa è contenuto.

Prezzi e rimborsi

A questo punto resta alta la curiosità nei confronti dei prezzi di un prodotto finanziario di questo genere. Il premio viene calcolato in base a quelli che sono i metri quadri dell’immobile che viene assicurato. Si va da un minimo di 2,5 a un massimo di 4 euro per ogni metro quadro, in base alla zona in cui si trova la casa stessa. In base a tali elementi si può arrivare a pagare anche 500 euro all’anno.

Negli ultimi anni si è molto parlato di questo prodotto e si è anche discusso se non sia il caso di renderla obbligatoria in alcune regioni.