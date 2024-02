Fedez e Ferragni, il loro patrimonio è in salita: gli scandali non fermano il conto in banca | Quanto guadagnano

Per i Ferragnez sembra che il patrimonio sia in aumento, nonostante gli scandali, il loro conto in banca sembra essere intatto.

Da Dicembre ad oggi sembra che le cose non vadano per le migliori in casa Ferragnez. Eppure avevano tutto per poter vivere una vita felice, per poter essere a capo di un vero impero, basato sull’amore della loro famiglia. Un amore folle il loro.

Fedez cantava, “il cane della Ferragni c’ha il collare di Luis Vuitton“, e galeotta fu questa frase. Poi si sono conosciuti e Fedez ha perso a tal punto la testa per lei, da chiederle di sposarlo su un palco, di fronte a migliaia di persone. Poi il matrimonio e due bellissimi figli.

Ma si sa, forse chi troppo vuole nulla stringe ed ecco che i due si sono irrimediabilmente allontanati. Eppure la maretta era iniziata già dopo il Festival di Sanremo. Quello dello scorso anno, doveva essere un Ariston tutto incentrato su Chiara Ferragni, che dal suo semplice blog in quanto studentessa universitaria è arrivata all’apice, ma dal vertice, cadere è un attimo. Fedez ha rubato la scena alla moglie con quel bacio a Rosa Chemical e tutto il resto.

Chiara non perdona, ma di recente sembrava che tutto stessa andando bene, eppure oggi si parla di divorzio.

Fedez “nullatenente”

I guai finanziari dei Ferragnez sono iniziati con il pandoro gate di cui tutti parlano e poi si è espansa a macchia d’olio. Codacons di recente è intervenuta sulla situazione finanziaria del rapper. Una guerra questa, che in realtà, va avanti veramente da molti anni. Era il 2020 quando Fedez denunciò Codacons di diffamazione per via di un video in cui gli viene chiesto se possiede beni immobili o mobili registrati e lui risponde di essere nullatenente perchè intestato tutto alle sue società.

Un processo che si è concluso con un nulla di fatto, anche se Codacons non si è certo accontentato di questo.

Il patrimonio del rapper

A darci le cifre presunte del patrimonio di Fedez ci pensa Forbes. La stima che se ne ottiene è di circa 20 milioni di euro. Tali introiti arriverebbero dalle società che sono a lui collegate in modo diretto o anche indiretto. In particolare Zedef a cui vertice ci sono il padre e la madre di Fedez, sarebbe quella con i maggiori introiti.

Fedez si continua a difendere dagli attacchi affermando di non avere nulla da nascondere.