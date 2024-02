Moneta da un centesimo ultra rara, se ce l’hai vendila subito: vale 7mila euro

Ci sarebbe una moneta da un centesimo che varrebbe come oro, i collezionisti la cercano. 7 mila euro se ce l’hai a casa.

I numismatici sanno bene che ci sono alcune monete che valgono veramente come oro. Questo è il motivo per cui, chi colleziona monete, difficilmente poi ne fa a meno, impossibile che decida di dare via le proprie a meno che non ci sia la grande opportunità della vita.

Alcune monete raggiungono valori veramente elevati, ci sarebbe una moneta da 1 centesimo che varrebbe circa 7 mila euro. 1 solo centesimo per avere in tasca un importo così elevato. Ma tu che ci stai leggendo, lo sai che nel 2018 le monete da 1 e da 2 centesimi non vengono più coniate? Eppure in circolazione ce ne sono ancora moltissime. Ognuna di loro mantiene il suo valore nominale.

Poi però, ce ne sono alcune che hanno un valore molto più elevato e questo è dovuto al numero di copie che è stato coniato e da una serie di caratteristiche.

Quindi potresti frugare veramente nelle tue tasche per cercare quel centesimo, quello che avresti perso o che avresti dato al supermercato, ma che in realtà vale molto più di quel numero che è stampato sul suo corpo.

Una moneta per 7 mila euro

Ci sarebbe una moneta da 1 centesimo, di cui ne esistono solo 100 copie e che per via di un errore durante la stampa, invece di presentare Castel del Monte hanno la Mole Antonelliana. Un errore che ha fatto impennare il valore di questa piccolissima monetizza. Pochi pezzi per un valore quasi inestimabile, dato grazie a un’asta di monete Bolaffi che è stata indetta il 23 maggio del 2013.

Un collezionista italiano ha acquistato una delle copie, pagandola ben 6.600 euro. L’asta si era aperta a 2.500 euro, ma il valore si è innalzato per via del gran numero di rilanci che gli appassionati hanno avanzato.

Un errore dal valore inestimabile

Quindi la moneta in questione è nata da un errore di conio. La presenza della Mole Antonelliana ha fatto impennare il valore di questo centesimo. La stampa di tale centesimo sarebbe avvenuto nel 2002 e l’errore si sarebbe ripetuto per un lotto di sole 100 monete.

La Guardia di Finanza è prontamente intervenuta nel momento in cui si è scoperto l’errore, perchè in un primo momento si credeva che la moneta fosse falsa. Invece il centesimo non solo è vero, ma può veramente valere una fortuna.