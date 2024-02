Monete rare 2024, la lista si aggiorna: questi esemplari tra qualche anno saranno richiestissimi | Non spenderli

Si allunga la lista delle monete rare. Nel 2024 questi esemplari diventeranno estremamente rari, ecco quelli che non devi mai spendere.

Gli appassionati di monete sanno bene che ce ne sono alcune che negli anni aumentano notevolmente di valore. Si tratta di alcune monete particolarmente rare che non dovrebbero mai essere spese a cuor leggero, ma custodite e conservate il più a lungo possibile, nella speranza che aumentino ancora di valore.

Il mercato delle monete rare è volatile proprio come ogni altra tipologia di mercato. Insomma, il prezzo di queste ha delle fluttuazioni che lo portano in alto e poi di nuovo in basso.

Sembra proprio che, anche sotto questo profilo il 2024 offrirà non poche sorprese a tutti coloro che da anni collezionano monete antiche. Le condizioni economiche presenti attualmente nel nostro sistema potrebbero aumentare notevolmente il valore di talune monete, soprattutto in questi primissimi mesi dell’anno.

Le monete avranno un valore probabilmente molto più alto e a dirlo sarebbe una specifica analisi di Numismatic News che ha previsto un Neto aumento delle vendite delle monete in questo anno. Un dato dovuto alla crescente pratica di disfarsi dei propri averi per riuscire a far fronte a talune spese.

Le monete aumenteranno il loro valore

Quindi le monete vedranno impennarsi il loro valore, a tal punto che in molti potranno decidere di disfarsi di loro per riuscire ad affrontare la difficile situazione economica in cui ci si trova. In effetti, la speranza di tutti i numismatici è effettivamente proprio questo, la possibilità di utilizzare quelle monete tenute da parte per poterne ricavare il più possibile.

Averle conservate per tutti quegli anni, potrebbe finalmente dare la possibilità a molti di veder realizzare i propri progetti avendo un piccolo tesoretto da parte. Molto più semplice di quello che sembra.

Quali sono le monete che varranno di più?

A questo punto ci si chiede quali siano le monete di maggior valore per questo 2024. Ce ne sono alcune che sembrano essere di valore molto più elevato rispetto ad altre. Ne sono state selezionate 6.

Al primo poso ci sono le monete d’oro da 5 dollari come le mezze aquile, coniate negli Stati Uniti ne 1795. Altrettanto preziose sono le doppie aquile liberty head, da 20 dollari. Inoltre i dolori argento peace e Morgan, note come la scare date. Inoltre le Dire Mercury anni ’40, il canonico Lincoln 1909 S, un vero e proprio punto dove forza delle nostra dieta.