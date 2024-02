Caro energia, 240 euro persi per colpa di una doccia: se non correggi questo errore ti trovi col conto svuotato

Con una sola doccia puoi perdere ben 240 euro. Il caro energia fa anche questo, se non eviti questo errore rischi un conto molto salato

Cara ti è costata questa doccia. Ebbene, se in casa si ha uno scaldabagno elettrico il rischio di una bolletta salta è molto più elevato di quello che si possa pensare. Per poter risparmiare occorre quindi utilizzare questo apparecchio con molta attenzione in quanto si tratta di uno degli elementi ad energia elettrica, più energivori presenti all’interno di ogni abitazione.

Alcuni numeri non sono di certo incoraggianti. Sembra che uno scaldabagno con una potenza da 1.000 watt che viene acceso per sei ore al giorno, in media consuma 2.000 kWh all’anno, insomma, per farci un’idea, il consumo è di ben 8 volte quello di un normale frigorifero.

Quindi innanzitutto è importante controllare che l’apparecchio non sia sovradimensionato. Questo è il motivo principale per cui si consiglia sempre di rivolgersi a un esperto per l’installazione.

Sapere come utilizzare lo scaldabagno, si traduce in un sicuro risparmio per tutta la famiglia. Ci sono alcune piccole accortezze che forse non tutti conoscono, ma che alleggeriscono il carico della bolletta elettrica, probabilmente l’aspetto più importante per moltissimi.

Le regole basilari del buon utilizzo

Insomma, nostro caro consumatore, sapere in che modo utilizzare lo scaldabagno ti potrà essere di grande aiuto per non avere una salatissima bolletta a fine mese. Innanzitutto in inverno si consiglia di mantenere una temperatura costante di 60 gradi in inverno e di 40 in estate. Una famiglia se è in possesso di uno scaldabagno ben calibrato sulle sue esigenze dovrebbe avere acqua calda a sufficienza se accende lo scaldabagno solo di notte, quando le tariffe sono più convenienti.

Lo scaldabagno deve essere posizionato in modo strategico, vicino ai luoghi di maggiore utilizzo. Inoltre è importante, quando ci si fa la doccia, di chiudere l’acqua mentre ci si insapona, evitando di consumare troppa acqua. Si risparmia di più se si hanno due scaldabagno piccoli, piuttosto che uno grande.

Come avere un risparmio elevato

Per poter avere un buon risparmio anche utilizzando quotidianamente lo scaldabagno, occorre, mantenere una temperatura che sia costante. Ottimo consiglio è quello di spegnere lo scaldabagno quando non è in funzione e procedere costantemente con la manutenzione dell’apparecchio.

Un buon metodo per risparmiare è quello di applicare un interruttore a tempo soprattutto nel caso in cui si è una famiglia numerosa e in fine, installare dei rubinetti con dei flussi che siano ridotti.