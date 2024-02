Nuovo Bonus Trasporti, abbonamenti gratis per le famiglie in difficoltà: non serve più la domanda

Per le famiglie in difficoltà ecco il nuovo bonus trasporti: gli abbonamenti sono gratis.

Per tutte le famiglie che si ritrovano in difficoltà dal punto di vista economico è previsto anche per questo 2024 il nuovo bonus trasporti.

Il vecchio contributo di 60 euro che spettava precedentemente a coloro che si ritrovavano con un reddito non superiore ai 20.000 euro non è stato rinnovato, ma per questo 2024 è previsto per l’appunto questo nuovo tipo di bonus.

Nello specifico non è ancora chiaro a quanto ammonterebbe l’importo del sostegno, ma ciò che è necessario sapere fin da subito è che non vi sarà bisogno di fare alcuna domanda.

Ecco dunque qui di seguito tutte le informazioni relative al nuovo bonus trasporti di questo 2024.

Il nuovo bonus trasporti del 2024

Il nuovo bonus trasporti verrà accreditato praticamente in modo automatico a tutte le famiglie che si trovano in situazioni complicate dal punto di vista economico. Tale tipo di bonus sarà incluso per la precisione all’interno della Carta Dedicata A Te introdotta nel corso del 2023: tale misura era utile in una prima fase solo e soltanto per l’acquisto di beni di tipo alimentare, ma in seguito all’aumento del costo del carburante il Governo ha deciso di intervenire attraverso il decreto n.131 del 2023 ovvero il Decreto Energia. Una misura che ha esteso l’utilizzo della carta all’acquisto di carburante ma anche agli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.

La carta acquisti per tali beni è stata poi allora attivata da Poste Italiane, con le famiglie che hanno dunque la possibilità di spendere i 382,50 euro del primo pagamento e i 77,20 di quello seguente per poter acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Quello della Carta Dedicata A Te continua dunque ad essere uno strumento di grandissima utilità, del quale hanno beneficiato nel corso del 2023 circa un milione e trecentomila persone per una somma complessiva di 459,70 euro. A poterne godere sono state però soltanto quelle famiglie con un ISEE non superiore ai 15.000 euro.

Nuovo bonus trasporti: la procedura di assegnazione

Per quanto riguarda il nuovo bonus trasporti per questo 2024 è molto probabile che i criteri di assegnazione così come pure l’importo restino gli stessi di quelli del 2023. La procedura di assegnazione terrà però inevitabilmente conto dei valori dell’ISEE 2024, per cui non è detto che chi abbia deciso di prendere la Carta Dedicata A Te nel 2023 lo faccia anche quest’anno.

Tra le novità vi sarà quasi sicuramente quella dell’Assegno di inclusione, con il bonus che dovrebbe essere riservato prima di tutto a tutte quelle famiglie che sono composte da almeno tre componenti di cui almeno uno nato entro il 2010 e quindi di età inferiore ai 14 anni. In secondo luogo si dovrebbero prendere in considerazione le famiglie con tre componenti di cui almeno uno nato entro il 2006 e in seguito tutti gli altri tipi di nuclei familiari.