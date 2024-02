Riscaldamento, risparmia 400 euro l’anno con il trucco degli esperti: non avrai mai più casa fredda

Con il trucco degli esperti sarà possibile risparmiare ben 400 euro all’anno per i riscaldamenti. Casa sempre calda e bolletta bassa.

In inverno le spese all’interno di ogni singola casa aumenta e la causa maggiore è ovviamente l’utilizzo dei riscaldamenti e di un quantitativo maggiore di acqua calda. Quindi quello che va ad impennarsi letteralmente è la bolletta del gas, per via del maggior consumo.

Questo vale, per tutti coloro che come riscaldamento utilizzano in maniera esclusiva un sistema alimentato a gas, quindi con la caldaia e i termosifoni. Ma, come sappiamo bene, questo non è l’unico metodo utilizzabile per riscaldare la propria abitazione, alcuni utilizzano il pellet, altri l’elettricità.

Sia chiaro che, ovviamente si parla di consumo indipendentemente da quella che è la fonte di calore che si ha all’interno della propria abitazione. In ogni caso si tratta di una spesa maggiore, per cui si va alla ricerca di un valido modo per risparmiare.

Peccato che a volte, il risparmio ci viene impedito dalla nostra stessa abitazione, che sembra remarci contro ed impedirci un risparmio di ben 400 euro all’anno. Per poterne giovare occorre sapere alcuni cose veramente importanti. Le spiegheremo di seguito.

Il risparmio energetico

Non sono pochi i consigli che ci arrivano da ogni angolo in merito al risparmio energetico e a come sia possibile ottenerlo. Considerando il caro bollette, prendere spunto da tali consigli si rivela indispensabile per riuscire ad abbattere i costi sostenuti. Ad esempio si consiglia di installare una caldaia a condensazione con delle valvola da applicare ai termosifoni.

Inoltre si consiglia di tenere la temperatura dei termisifoni qualche grado più basso ma di tenerli sempre accesi, per fare in modo che la casa possa raggiungere la sua temperatura ottimale e mantenerla costante. Ma a questo ci sarebbe un piccolo problema, causato dalle stesse abitazioni.

Sono gli spifferi i colpevoli

Se il conto per il tuo riscaldamento a fine mese, si presenta troppo salato, con ogni probabilità la colpa è degli spifferi. Quelle piccole infiltrazioni d’aria fanno in modo che la tua casa non arrivi mai al tepore che una casa ben riscaldata dovrebbe avere. Quindi si rivela indispensabile agire contro di essi.

È indispensabile trovare da dove gli spifferi vengono generati e quindi intervenire con dei prodotti isolanti al fine di riuscire ad avere una casa che sia maggiormente efficiente. Questo si traduce in un risparmio annuo di ben 400 euro.