Bollette abbattute grazie allo smartphone, con queste impostazioni ti salvi il conto corrente | Cambiale subito

Se scegli queste impostazioni potrai risparmiare energia elettrica grazie al tuo smartphone. Puoi salvare il tuo conto corrente.

Il caro bollette sta interessando veramente tutte le famiglie. Non sono in pochi ad essere preoccupati per questa situazione che sta mettendo in difficoltà tutti i cittadini italiani. L’energia elettrica negli ultimi mesi ha raggiunto dei prezzi veramente spaventosi.

Poco, anzi, forse pochissimo, è cambiato con il passaggio al mercato libero, che si è avuto proprio dal 1 gennaio del 2024. Una situazione piuttosto preoccupante. Quando il postino bussa alla porta, con la bolletta della luce, la tachicardia è assicurata. Purtroppo però, non si può certo fare a meno di consumare energia elettrica.

In base a quello che è il proprio ISEE familiare si può giovare di quello che è noto come bonus energetico. In genere le compagnie lo inseriscono in maniera automatica e in questo modo, sono stati molti i consumatori ad aver giovato di un notevole sconto.

Ovviamente non può essere sufficiente questo, come non può esserlo, scegliere la tariffa migliore optando tra quelle fisse e quelle variabili.

Quindi si rivela indispensabile mettere in atto alcuni comportamenti che permetterebbero di ottenere un notevole risparmio. Tra i diversi accorgimenti che si possono adottare, ci sono quelli che riguardano l’utilizzo dello smartphone.

Smartphone e risparmio energetico

Incredibile a dirsi, ma è esattamente così, se si riesce ad utilizzare lo smartphone nella maniera corretta è possibile anche risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica. Lo smartphone, come molti elettrodomestici e apparecchi elettronici è un vero e proprio energivoro.

Utilizzare le impostazioni corrette, non solo permette di evitare che la sua batteria si scarichi facilmente, ma anche riuscire a risparmiare un notevole importo sulla bolletta dell’energia elettrica. Insomma, mettendo in atto semplici accorgimenti si possono ottenere notevoli risultati.

Le impostazioni per il risparmio energetico

Quindi, utilizzando il cellulare nella maniera giusta è possibile ottenere un buon risparmio in bolletta. Innanzitutto si consiglia di spegnere il dispositivo durante la notte, perchè tenerlo acceso finisce per consumare batteria e on serve né a te, né alla tua bolletta . Allo stesso modo, si consiglia di disattivare la connessione internet che se resta attivata continua ad essere utilizzata dalle applicazioni che continuano l’aggiornamento in background.

La geolocalizzazione, è da tenere solo quando le app sono in utilizzo. Meglio disattivare la luminosità automatica, non serve a nulla, proprio come le notifiche non necessarie. Inoltre meglio evitare aggiornamenti non necessari e impostare la carica migliore.