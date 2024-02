Spesa alimentare, Google ti svela quando farla per risparmiare: in questa giornata lo scontrino si dimezza

Una ricerca di Google ti dice quando è il momento giusto per fare la tua spesa al supermercato. Se vai in questa giornata il costo si riduce.

Ogni famiglia ha il bisogno di procedere con una spesa che sia quella giornaliera, mensile o settimanale. La spesa alimentare è un argomento che tocca da molto vicino ognuno di noi e restare impassibile di fronte a tale argomento è pressapoco impossibile. I supermercati di settimana in settimana mettono a disposizione del consumatore una serie di offerte, ma allo stesso tempo aumentano i prezzi in maniera costante.

I costi dei beni di prima necessità sono in continuo aumento e questo mette in difficoltà le famiglie, soprattutto quelle più numerose.

La prima scelta che bisogna quindi compiere è tra i discount e le grandi catene. Mentre nei primi si trovano prodotti a marchio proprio del supermercato, nel secondo caso si può decide di abbinare ai marchi delle catene, anche le grandi marche, che, a volte però, sono troppo care.

La scelta migliore, in genere, è quella di scegliere un supermercato che offra una vasta scelta di prodotti ma che non abbatta i prezzi, non tenendo conto della qualità dei prodotti che vengono proposti. Insomma, un buon compromesso per poter avere la spesa veramente perfetta.

Alcuni consigli per risparmiare

In realtà vagando sul web sono molti i consigli che arrivano al consumatore in merito alle modalità per risparmiare quando si fa la spesa. Il primo consiglio dato da tutti è quello di essere organizzati, anche per quello che riguarda la spesa alimentare. Quindi procedere con un menù settimanale e scrivendo la propria lista della spesa che dovrebbe contenere solo ciò di cui si ha veramente bisogno.

Inoltre si consiglia di portare con se le buste riutilizzabili, utili anche per non inquinare e di andare a fare la spesa solo a stomaco pieno, mai quando si ha fame, perchè si rischia di acquistare il superfluo.

Ma cosa c’entra Google?

Ma quindi con il risparmio sulla spesa alimentare cosa c’entra Google? In realtà c’entra semplicemente perchè in base ad alcuni studi specifici è stato in grado di indicare quello che è il giorno migliore per fare la spesa. Secondo Google sarebbe il mercoledì.

Ogni mercoledì la maggior parte dei supermercati rinnova le sue offerte e per alcune classi della popolazione è anche il giorno in cui si può godere di sconti specifici. Inoltre, secondo alcune indicazioni, sarebbe anche il giorno in cui ci sono meno persone a fare la spesa.