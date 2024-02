Termosifoni freddi, smetti di chiamare l’idraulico: solo questo trucco ti dice come rimediare davvero

Ecco il trucco cui affidarsi per risolvere il problema dei termosifoni freddi.

Tra le domande più frequenti che ci si pone in tantissime case italiane nel corso della stagione invernale vi è senza ombra di dubbio quella relativa a quando e se cambiare i propri termosifoni.

Questi ultimi possono infatti andare spesso e volentieri incontri a fenomeni di usura che richiedono la loro sostituzione anche in modo da poter risparmiare così sulla bolletta.

In tanti sono molto spesso preoccupati dai costi che si dovrebbero sostenere non solo per la sostituzione ma anche per la manutenzione, ma arrivare a cambiare i termosifoni quando necessario può il più delle volte rivelarsi come la scelta più giusta.

Ecco dunque i consigli necessari da seguire su quando decidere di sostituire i propri termosifoni.

Termosifoni: ecco quando bisogna cambiarli

Scegliere di cambiare i termosifoni può rivelarsi a lungo andare la scelta più giusta in quanto permette in un secondo momento di risparmiare enormemente sulle bollette e sui costi per l’energia. Tra i metodi di riscaldamento in assoluto più diffusi nelle case, il termosifone può subire facilmente con il passare degli anni usure e guasti di vario tipo: ciò può portare a problemi non solo per coloro che si ritrovano con i termosifoni freddi ma anche per quanto riguarda il lato economico con prezzi eccessivi delle bollette.

La scelta più adeguata in casi come questi è quindi quella di sostituire i termosifoni, ma uno dei problemi principali consiste nel cercare di capire quando è arrivato il momento giusto di cambiarli. Prima di tutto occorre precisare come la risposta a questo quesito non sia univoca, in quanto ciò dipende dalle parti del termosifone che bisogna andare a sostituire. In caso di termosifoni freddi potrebbe esserci ad esempio un guasto alle valvole, mentre nel caso in cui si arrivi a notare uno strano aumento dei prezzi delle bollette bisogna dare una controllata al ripartitore.

Sostituire i propri termosifoni: perché è la scelta più giusta

La scelta di cambiare i termosifoni conviene in primo luogo in termini di risparmi sull’energia e sulle bollette. I costi per la sostituzione non devono preoccupare, in quanto ad essere cambiate sono in molti casi soltanto alcune parti del termosifone come ad esempio il radiatore o il ripartitore. Altro elemento cui prestare necessariamente attenzione è poi quello della manutenzione regolare, motivo per cui quando capita di spostarsi in una nuova casa occorre far eseguire una revisione degli impianti.

Dal 2017 è diventata praticamente obbligatoria l’installazione di sistemi di termoregolazione moderni, con gli stessi termoregolatori che dovrebbero essere cambiati almeno una volta ogni dieci anni. In generale, i nuovi modelli sono in grado di garantire una maggiore efficienza e soprattutto una maggiore economicità per quanto riguarda le bollette: ciò grazie alle regolazioni delle temperature più rapide che portano ad un minore spreco di energia. Infine, i nuovi modelli di termosifoni sono indispensabili all’interno di una casa non solo per i moderni standard di qualità ma anche per motivi legati alle norme di sicurezza che devono essere rispettati all’interno delle abitazioni.