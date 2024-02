Buono Fruttifero Postale, con 50 euro ne ottieni 6000 in 4 anni: interessi incredibili al 3,50%

In 4 anni con 50 euro ne puoi avere 6000, grazie ad interessi pari al 3,5%. È tutto possibile grazie ai buoni fruttiferi.

Se credete che i buoni fruttiferi postali siano ormai qualcosa di superato, sappiate che vi sbagliate di grosso, ve lo possiamo assicurare. Anche nel 2024 è possibile guadagnare ingenti somme di denaro, grazie a quelli che sono i buoni fruttiferi postali. Altro che superati.

Ovviamente, quello che risulta essere veramente importante è sapere su cosa investire e soprattutto quanto investire, per non perdere tutto il proprio denaro. Il buono fruttifero innanzitutto è sicuro, ma è anche versatile e accessibile veramente da qualunque cittadino.

Chi è esperto della materia sa bene che questi prodotti di investimenti vendono emessi dalla cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. A metterlo sul mercato ci pensano le Poste Italiane. Insomma, un metodo di investimento che in anni e anni di carriera si è guadagnato un certo alone di solidità. Si tratta di un investimento abbastanza sicuro, che permette di arrivare a guadagnare una cifra non di poco conto.

Uno dei titoli che in questo momento si è guadagnato una notevole importanza sul mercato dei titoli, c’è il 4 anni RisparmioSemplice che offre un tasso di interesse pari al 3,50%. Un valore piuttosto elevato, considerando i tassi di interesse che ci sono attualmente sul mercato.

Alcune indicazioni utili in merito

Il nome ci dice che si tratta di un investimento che ha una durata di 4 anni e che permette di avere una prospettiva a medio lungo termine. Insomma, un prodotto finanziario che è molto apprezzato soprattutto da chi decide di vincolare delle somme per un certo periodo di tempo. La scadenza viene seguita da un periodo di prescrizione.

L’importo minimo che è possibile sottoscrivere è di 50 euro e multipli, che permettono un notevole guadagno nell’arco dei 4 anni. Sulle sottoscrizioni si può intervenire in maniera periodica, maggiori saranno le sottoscrizioni e maggiore sarà il guadagno che se ne potrà ricavare.

Perchè scegliere i buoni fruttiferi

A questo punto è possibile affermare che i buoni fruttiferi postali dematerializzati sono il miglior investimento possibile. A differenza dei buoni fruttiferi cartacei, questi non vanno mai in prescrizione e quindi non si rischia di trovarsi nell’impossibilità di riscuotere il capitale investito e gli interessi maturati.

Quelli 4 anni Risparmio semplice possono essere emessi in maniera esclusiva all’interno del Piano di risparmio, RisparmioSemplice. Questo offre la possibilità di un guadagno fisso ogni anno che permette di avere un risultato migliore di altre tipologie di investimento.