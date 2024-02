Busta Paga in aumento per i lavoratori, con la Manovra cambia tutto | Chi guadagna di più nel 2024

La manovra cambia tutto in maniera definitiva, ecco cosa succederà a partire dal 2024 e quali saranno i lavoratori che troveranno un aumento in busta paga.

Questo 2024 sarà sicuramente ricordato per il gran numero di manovre che interesseranno il nostro paese. In particolare ci saranno alcune fasce della popolazione che avranno modo di godere di grandi benefici a livello economico. Sicuramente le misure previste dalla Legge di Bilancio approvata in extremis nel mese di dicembre, aiuterà molti a vivere con maggiore tranquillità un momento di crisi economica.

Una delle novità più gradite dalla popolazione italiana è sicuramente un aumento in busta paga, di cui, molti cittadini dipendenti, potranno trovare quando finalmente riceveranno la loro busta paga. Ma in che modo questo sarà possibile? La risposta sta nella possibilità di veder ridotta l‘aliquota Irpef.

Come molti di voi che ci stanno leggendo ben sapranno, per questa particolare tassa sono state previste delle modifiche molto importanti. Le aliquote sono decise in base agli scaglioni di reddito a cui si appartiene e vanno a favorire, finalmente, chi non ha un reddito particolarmente elevato.

Ricordiamo a tal proposito che, le aliquote decise saranno al 23% per i redditi che arrivano fino a 28 mila euro, 35% per quelli tra i 28 mila euro e i 50 mila euro e il 43% oltre i 50 mila euro.

Taglio del cuneo fiscale e non solo

I dipendenti potranno giovare, non solo del cambio delle aliquote Irpef, ma anche di altre tipologie di sgravi fiscali. Le nuove soglie di non impugnabilità per i fringe benefit permettono di detassare le liberalità erogate dai datori di lavoro ai dipendenti. Un provvedimento questo, possibile a seguito dell’informativa alla Rsu fino a 2 mila euro per i lavoratori che hanno figli fiscalmente a carico e 1000 euro per chi, invece, non ha figli a carico.

Il taglio del cuneo fiscale per quest’anno invece, sarà del 7% per chi ha un reddito al di sotto dei 25 mila euro, 6% per quelle che arrivano a 35 mila euro.

Scontro dei contributi previdenziali

A favore di lavoratori anche un’altra misura che è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Infatti è previsto uno sconto sui contributi previdenziali per tutte le mamme che lavoro e che hanno 2 o più figli. Lo sgravio fiscale permette loro di beneficiare di un importo più elevato in busta paga.

Anche per il 2024 inoltre, è stata prevista l’imposta sostitutiva del 5% proprio come per il 2023, oltre alla detassazione di particolari lavori, come quelli nel turismo o nelle ore notturne.