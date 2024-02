Asilo nido scontato per i lavoratori, l’iniziativa premia i neogenitori di tutta Italia: risparmi 500 euro

Per tutti i genitori lavoratori è prevista la possibilità di risparmiare sull’asilo nido dei propri bambini. Paghi 500 euro in meno.

Dicono che in Italia la crescita demografica sia pressapoco vicina allo zero ed è vero. Sono sempre meno le coppie che decidono di avere dei bambini e anche nel caso in cui lo decidano lo fanno in età avanzata. Questo condanna tutti a una società di figli unici.

Eppure ammettiamo, le guardiamo con estrema ammirazione quelle famiglie numerose del passato, poche quelle attuali, con addirittura più di 3 figli. Ovviamente non siamo qui per dire quale sia il pensiero giusto o quello sbagliato, ma per parlare di una possibilità che potrebbe creare una controtendenza.

Adesso ci spieghiamo. La verità è che fare figli è impegnativo in una città che vuole le donne, mamme e lavoratrici. Proprio per questo lo stato ha ben pensato di proporre il bonus asilo nido che, a seconda del proprio ISEE permette di sfruttare l’asilo nido per poter tornare a lavoro fin da quando il proprio figlio ha solo pochi mesi.

Ma basta veramente questo? In realtà sembra che la risposta a questa domanda sia no. Ecco per quale motivo si sta pensando a un provvedimento che potrebbe essere epocale.

Asili nido aziendali, come all’estero

Avete presente nei telefilm americani, quando i piccoli restano al nido dove lavoro la mamma e il papà e nel caso in cui si presenti taluni problemi i genitori vengono chiamati? Ebbene, forse non tutti lo sanno, ma attualmente questo modello, in Italia è molto raro.

Convinti che però, possa offrire un grande aiuto ai genitori, si sta pensando, anche in Italia di introdurre gli asili aziendali, spazio al piano terra, dotato di giardino in cui è possibile lasciare i propri figli mentre si è a lavoro. Una soluzione molto vantaggiosa se si pensa allo sgravio del prezzo che se ne ottiene.

I benefici

Quindi si possono portare i propri figli a lavoro senza troppe difficoltà. Questa per tutti i genitori si rivela essere una grande opportunità che permette di non fare i conti con le rette in continuo aumento, oltre che con le liste d’attesa. L’azienda si potrebbe far carico di una parte della spesa.

I nidi aziendale vengono gestiti da una singola società leader e i settori dell’educazione grazie a dei bandi di concorso. Questo permetterebbe di lavorare con molta calma, scegliendo la soluzione migliore.