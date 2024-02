460 euro sul conto corrente se hai un ISEE inferiore a questa cifra: l’accredito è automatico

Se si ha un’ISEE inferiore a un certo importo sarà possibile avere un accredito immediato sul proprio conto di 460 euro. Non c’è bisogno di domanda.

Lo Stato negli ultimi anni ha cercato di mettersi al fianco dei suoi cittadini offrendo una serie di bonus che arrivano in aiuto a tutti coloro che si trovano in difficoltà. Purtroppo occorre sottolineare come, in effetti, buona parte della popolazione si trova in affanno nel coprire le proprie spese e far quadrare i conti mese per mese.

Il denaro sembra non essere mai sufficiente, figurarsi per coloro che ne hanno una quantità veramente ridotta a disposizione. Non sono poche le famiglie che si trovano al di sotto della soglia di povertà e chiedono aiuto per riuscire ad arrivare a fine mese.

Proprio per loro, ecco che anche quest’anno è previsto un bonus da 460 euro che viene concesso a tutti coloro che hanno un ISEE con valore inferiore a 15 mila euro annui. Si tratta di un iniziativa che già dallo scorso anno era stata introdotta grazie alla Legge di Bilancio e che è stata confermata per quest’anno.

La misura di sostegno al reddito di cui parliamo è la Carta Dedicata a te, uno strumento che permette alle famiglie di far fronte a una serie di spese tra cui i generi di prima necessità, i medicinali, il carburante e gli abbonamenti per i pezzi pubblici.

Carta Dedicata a te ecco come funziona

La Carta Dedicata a te è esattamente come una carta prepagata. Il valore dello scorso anno si aggirava intorno ai 350 euro, invece quest’anno arriva a toccare i 460 euro. La Legge di Bilancio ha deciso di stanziare 600 milioni di quei da suddividere all’interno dei comuni al fine di offrire la possibilità a quasi un milione e mezzo di italiani di usufruirne.

Nel 2023 ha aiutato molti italiani a superare la crisi. Anche quest’anno, in assenza del reddito di cittadinanza, si suppone faccia lo stesso.

Come richiederla

Per poter ottenere la Carta dedicata a te non serve fare alcuna domanda. Sarà sufficiente essere in possesso dell’ISEE. I dati relativi ai redditi della famiglia sono in possesso sia dell’INPS che del proprio comune di appartenenza e l’attribuzione di Carta dedicata a te avverrà in maniera completamente automatica.

Le carte sono assegnate infatti dal proprio comune di appartenenza, il cittadino verrà quindi avvisato tramite comunicazione da parte degli uffici della propria zona.