Lavoro under 30, cercasi giovani diplomati per pasticcerie e ristoranti in tutta Italia | Dove fare richiesta

Presso pasticcerie e ristoranti di tutta Italia si cercano giovani under 30.

All’interno dei settori della pasticceria e della ristorazione si è alla ricerca in questo periodo anche e soprattutto di diplomati o comunque di giovani under 30.

Decisivo in tal senso il cosiddetto bando Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), che punta a conferire enorme importanza alle assunzioni dei più giovani.

Una mossa di rilievo per l’intero settore del turismo e della ristorazione, da sempre uno degli ambiti di maggior peso anche per quanto riguarda il PIL italiano.

Ecco dunque di seguito tutte le informazioni relative al bando Masaf e alle assunzioni di giovani under 30 presso ristoranti e pasticcerie.

Le assunzioni dei giovani under 30 presso ristoranti e pasticcerie

Il bando Masaf per l’assunzione di giovani diplomati punta a rivolgersi a tutte le imprese italiane della pasticceria e della ristorazione, spinte ad assumere under 30 per i propri servizi. Per questa iniziativa Masaf fa ricorso per la precisione alle risorse del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano.

Nello specifico, il bando Masaf prevede l’assegnazione di contributi in conto corrente fino al 70% delle spese totali ammissibili che sono state effettuate e fino ad un massimo di 30.000 euro. In più i contributi che sono stati attribuiti alle imprese possono essere utilizzati per la sottoscrizione di contratti di apprendistato per i diplomati nel settore alberghiero e nel settore dell’enogastronomia.

Il bando Masaf per Giovani Diplomati: i requisiti

Come indicato all’interno del decreto direttoriale dello scorso 24 gennaio, per poter ottenere l’accesso al bando Masaf i giovani diplomati devono essere in possesso di determinati requisiti: tra questi vi sono ad esempio il non aver compiuto alla data della sottoscrizione del contratto di apprendistato i 30 anni di età e l’aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera a non più di cinque anni di distanza dal giorno della sottoscrizione del contratto.

Le domande per poter partecipare possono essere inviate tramite la piattaforma di Invitalia dal primo marzo fino al prossimo 30 aprile. I pagamenti delle spese devono essere effettuati solo e soltanto con conti correnti intestati all’impresa e attraverso dei metodi che possano rendere possibile la totale tracciabilità dei pagamenti. Le agevolazioni, come viene precisato all’interno del decreto direttoriale, verranno concesse tenendo in considerazione una procedura di valutazione con un procedimento a sportello. Ulteriori informazioni sono contenute all’interno del testo completo del decreto direttoriale n. 35987 del 24 gennaio.