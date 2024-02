Cinecittà World si rinnova completamente e cerca lavoratori: migliaia di assunzioni in vista

Rinnovo totale a Cinecittà World, si cercano nuovi lavoratori e per questo sono previste migliaia di assunzioni.

Buone notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Cinecittà World, il parco a tema, dove è possibile visitare alcune dei set più noti del mondo della TV e del cinema, ha deciso di rifarsi il look e questo si traduce in nuove assunzioni all’interno della struttura.

I cambiamenti possono, a volte, portare delle ottime notizie veramente per tutti, soprattutto per coloro che sono impegnati a trovare quella che è la loro nuova strada, un lavoro che li renda soddisfatti. La crescita di Cinecittà World sta proseguendo in maniera incessante e il progetto risulta essere veramente molto ambizioso.

In quel di Castel Romano sulla Via Pontina si cercano nuovi dipendenti, anche grazie all’a.d. Stefano Cigarini che ha stanziato ben 100 milioni di euro per trasformare il parco in una struttura completamente nuova che prenderà le sembianze di un resort di grandissime dimensioni, perfetto sia per la clientela business che quella dei viaggi di lusso.

4 hotel, per un totale di 100 camere e la possibilità di procedere con numerosi congressi, grazie alla presenza del Palastudio. Il luogo perfetto per creare posti di lavoro.

Una vera e propria rinascita

Quella di Cinecittà World sarà una vera e propria rinascita. Il tutto dovuto ai cospicui investimenti che verranno fatti per migliorare e in un certo senso, rivoluzionare il parco a tema, tanto amato dagli appassionati del genere. Quello che si vorrebbe creare è un resort che unisce 3 parchi tematici e una notevole offerta alberghiera.

Ad oggi il parco divertimenti è in continua crescita, con un guadagno costante dato dalle 40 attrazioni e dai 6 spettacoli quotidiani live che ogni giorno hanno luogo. Ovviamente tutto questo verrà ampliato con i lavori previsti. Tra le aree che nasceranno ci sarà Roma World con l’Arena dei Gladiatori, l’Accampamento, la Taberna e anche il mercato tipico del tempo dell‘Impero romano.

Nuove opportunità di lavoro

Un progetto così importante non può che aprire la possibilità a una serie di posti di lavoro che permetteranno a un gran numero di giovani di trovare la loro occupazione. Si consiglia quindi, di consultare periodicamente il sito ufficiale per poter inviare la propria candidatura in maniera veloce.

Anche Aqua World si rifà il look è in tale prospettiva saranno ancora di più le possibilità di lavoro che si apriranno a breve, occorre solo avere pazienza.