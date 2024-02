WhatsApp inutilizzabile, attacco russo senza precedenti: queste comunicazioni ti mettono in serio pericolo

WhatsApp ormai diventata inutilizzabile per via di un super attacco russo. Comunicazioni molto gravi.

Non c’è mai davvero pace. Già, non possiamo di certo starcene tranquilli nemmeno per un nano secondo che qualcosa accade. Se da un lato la crisi, sia sociale sia economica, è sempre più pressante, non solo per la verità nel nostro Paese, cresce pure a dismisura l’indice di delinquenza. Oltre ai classici topi da appartamento, bisogna prestare attenzione anche a ladri di ben altro genere.

Sovente le truffe, e anche quelle belle pesanti, avvengono sul Web. Del resto i malviventi sanno molto bene che lì trovano un terreno assai fertile per mettere in scena i loro malefici piani. Molti puntano ai Social per studiarsi meglio le loro vittime, dunque per andare sul sicuro quando le contatteranno coniando uno stratagemma, valendosi anche dal classico tallone d’Achille.

Altri ancora tendono, come si suol dire, a colpire nel mucchio, sperando che qualcuno cada nella rete. E ora come ora a essere particolarmente nel mirino dei delinquenti è WhatsApp. Parliamo indubbiamente dell’App di messaggistica istantanea più famosa e usata al mondo sia per motivi prettamente lavorativi che privati.

La sfruttiamo non solo per mandare per l’appunto messaggi in tempo reale ma anche per realizzare chiamate o videochiamate. Quest’ultime tra l’altro hanno preso il posto delle riunioni di persona per molti uffici o realtà giornalistiche, così come le telefonate sono state soppiantate o quasi dalle note vocali.

WhatsApp inutilizzabile, attenti agli attacchi russi

Inoltre sovente usiamo WhatsApp per inviare fotografie e documenti anche di un certo peso anziché puntare all’email e ai vari sistemi, molti dei quali a pagamento per la verità, del trasferimento di materiale in modo telematico. Insomma, possiamo ben dire che senza di lei non ci possiamo proprio stare.

Ed è dunque anche per questo motivo che è pure presa di mira dai malviventi. Ora i russi hanno deciso di attaccarla in una maniera decisamente tosta e che fa paura. Non c’è da scherzare perché, qualora cadessimo nei loro trabocchetti, perderemmo in un solo istante i nostri dati e un botto di soldi. Come evitare tutto questo.

Come avviene la truffa

Cominciamo con il dire come avviene l’attacco. In poche parole si riceve un’email dove si induce chi la riceve a darsi una mossa a leggere e ad ascoltare un messaggio assai urgente per noi da parte delle Forze dell’Ordine. Viene messo a disposizione un link ove, secondo le loro indicazioni, è bene cliccare per ascoltare la comunicazione vocale.

Fatto sta che se lo faremo sarà installato sul nostro telefono o sul nostro computer, a seconda dove apriamo il messaggio, un potentissimo malware senza che noi possiamo accorgersene. A quel punto gli hacker possono venire a conoscenza dei fatti nostri e dei dati sensibili, quindi essere pure in grado di accedere al nostro conto corrente e svuotarcelo in tempi record.