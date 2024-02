Energia pulita, non solo risparmio: ora ti pagano per produrla | 4000 euro subito sul tuo conto

Se utilizzi l’energia pulita, non solo risparmi, ma ti pagano se la produci. Ecco sul tuo conto arrivano 4000 euro.

Negli ultimi anni si sono accesi i riflettori su quelle che sono le energie pulite. Ovvero, particolare attenzione viene riposta nei confronti dell’inquinamento ambientale dovuto all’utilizzo di prodotti potenzialmente dannosi per la terra. Proprio per questo motivo vengono sempre più incentivate le energie alternative.

In effetti, quest’ultime offrono un notevole risparmio al consumatore e questo concetto è ormai noto veramente a tutti. Ma ciò che in pochi sanno e che le fonti di energia innovativa, potrebbero anche diventare un’ingente somma di guadagno. Forse non tutti lo sanno ma, l’Italia è estremamente all’avanguardia per quello che riguarda le energie green.

Particolare attenzione per l’energia solare. L’Italia è letteralmente invasa dai pannelli fotovoltaici, che sono in grado di produrre un quantitativo di energia di gran lunga superiore a quello di cui una singola casa avrebbe bisogno. Questo si traduce nella possibilità di vendere energia e averne un ricavo.

Lo chiamano Conto energia, forse sono in pochi a conoscerlo, ma offre la possibilità di avere un immenso guadagno dallo stesso impianto che si utilizza per la propria abitazione.

Vendere energia solare

Il sole è una notevole fonte di energia. Grazie al Conto energia si può procedere rivendendo al Gestore servizi elettrici l’energia he viene prodotta dal proprio impianto, avendo in cambio un contributo in denaro periodico. Questo è possibile nel caso in cui vi sia un eccesso di produzione che può quindi, essere venduto al mercato elettrico o immessa in rete e pagata al fornitore stesso.

La vendita può essere parziale, se una parte dell’energia prodotta viene auto consumata e solo una parte venduta, ovvero totale se non vi è auto consumo e l’energia è completamente venduta. In questi specifici casi è possibile godere dell’utilizzo di specifici incentivi.

Il guadagno

In media all’utente che vende l’energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico vengono pagati 16 centesimi per ogni kW che immettono nel sistema energetico. Il valore però varia a seconda delle fluttuazione del mercato libero dell’energia. Quindi per avere un importo pressapoco attendibile di quello che sarà il guadagno occorre sottrarre ai kW prodotti, quelli utilizzati.

Controllando le eccedenze, sarà possibile procedere con la vendita dell’energia che viene prodotta in maniera extra. In questo modo il cittadino può guadagnare un notevole importo in denaro. Si ricorda che la stessa procedura si può applicare all’energia eolica e alle altre energie rinnovabili.