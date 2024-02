DAZN diventa gratis, l’annuncio ha stupito tutti: cambio di rotta imprevedibile | Non spenderai più un centesimo

Cambio di rotta incredibile per quanto riguarda DAZN: adesso è gratis.

Novità significative e allo stesso tempo inaspettate per quanto riguarda DAZN, piattaforma dedicata come noto al mondo dello sport.

Il colosso dello streaming sportivo ha rilasciato ufficialmente un annuncio che non potrà far altro che piacere a tutti gli appassionati dello sport.

DAZN ha infatti deciso di lanciare un nuovissimo canale totalmente gratuito, che sarà incentrato in misura prevalente sempre sullo sport.

Ecco dunque qui di seguito tutte le informazioni al riguardo.

DAZN: l’annuncio di un nuovo canale totalmente gratis

DAZN ha deciso di lanciare un nuovo canale totalmente gratis. Il suo nome è DAZN Sport, con la piattaforma di streaming che lo metterà a disposizione di tutti tramite YouTube: sulla piattaforma di proprietà di Google DAZN Sport trasmetterà per la precisione anche e soprattutto speciali incentrati sulla vita e sugli allenamenti di tantissimi noti personaggi del mondo sportivo. Una mossa, quella di lanciare questo canale, che ha per DAZN un chiaro intento strategico e commerciale: tramite questi contenuti gratuiti gli utenti potranno avere un primo consistente approccio con il canale, decidendo poi da lì se effettuare eventualmente un abbonamento vero e proprio oppure no. Le visualizzazioni che verranno ottenute dai video pubblicati sul canale permetteranno poi a DAZN di ricavare guadagni considerevoli dalle pubblicità.

Questo nuovo canale YouTube gratuito di DAZN verrà pubblicato nello specifico da Team Whistle, un’azienda degli Stati Uniti che si ritrova da tempo all’interno del gruppo DAZN. In ambito social, questa azienda è in grado di ottenere in media circa 5 miliardi di visualizzazioni ogni mese a livello mondiale. Per quanto riguarda la caratteristiche principali dei video che verranno pubblicati sul canale, questi avranno una lunghezza di circa 20 minuti, con nel mezzo diversi spot pubblicitari di alcuni secondi.

Il nuovo canale di DAZN

Tutti gli appassionati del mondo dello sport potranno avere grazie al nuovo canale gratuito lanciato da DAZN l’opportunità di conoscere meglio tantissimi personaggi legati a questo mondo. Tramite contenuti di questo tipo DAZN punta poi come detto a spingere tutti coloro che non sono abbonati alla piattaforma ad effettuare l’iscrizione, ma questa non è l’unica operazione di questo tipo messa in atto di recente dall’azienda.

Si sta parlando per la precisione di DAZN Free, un canale che è possibile guardare soltanto sull’app ufficiale e dunque attraverso una registrazione. DAZN Free fornisce agli utenti la possibilità di avere accesso ad alcuni dei contenuti presenti all’interno del catalogo di DAZN: tra questi ultimi vi sono ad esempio partite del calcio internazionale, il calcio femminile o anche la CEV Champions League di Volley.