Quanto costa una doccia, lo spreco di soldi è infinito: con questi trucchi risparmi il 20%

Quanto costa una doccia, conti alla mano. Con questi escamotage risparmi almeno il 20% dei costi.

Indubbiamente con la grande e incessante crisi che vige tuttora nel nostro Paese non c’è da spendere e spandere, dunque da buttare i soldi dalla finestra. Dunque l’imperativo è più che mai quello di risparmiare quando e dove il più possibile. Ovviamente nel farlo bisogna cercare di continuare a vivere una vita più che dignitosa per il nostro bene.

I rincari, che sono stati assolutamente spaventosi, hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore. E che dire delle bollette? Quelle di luce, gas, energia e acqua sono andate in men che non si dica alle stelle e pertanto ogni volta che arrivano via email, in app o cartacee a casa, ci preoccupiamo a iosa.

Il problema è che, se è vero che se i costi sono aumentati, lo è altrettanto il fatto che talvolta è anche colpa nostra, almeno in parte, dei soldini che spendiamo in più e che potremmo invece tenerci nel portafoglio. Il che, vista la brutta aria che tira pure nel nostro Paese, sarebbe da vedersi come una vera manna dal cielo.

Parlando in particolare dell’acqua dobbiamo metterci in testa che avercela è un dono e che è il simbolo per antonomasia della vita. Pertanto è davvero assurdo, oltre che decisamente fuori luogo sprecarla. Oltre a ciò se lo faremo, saremmo costretti, senza se e senza ma, a spendere tanti soldi in bolletta. E se ciò capita anche per l’uso sbagliato che facciamo della doccia.

Quanto costa la doccia e come risparmiare facendola

Per prima cosa mettiamoci in testa che è ben più conveniente fare il bagno in vasca dal momento che, dopo che ne è scesa abbastanza e abbiamo inserito l’apposito tappo di chiusura e aver chiuso il rubinetto, siamo pronti per lavarci e non abbiamo bisogno di farne scendere dell’altra. Con la doccia invece è davvero difficile rendersi conto quando dobbiamo smettere in tale direzione.

Possiamo però basarci sul tempo. Diciamo che, se ci laviamo sia al mattino che alla sera, e che non affrontiamo lavori ove siamo a contatto con sporco e polvere, e se non siamo reduci da una sessione di sport, una gita in bici o una corsa, possiamo optare per 5 minuti e non di più di doccia a volta, utilizzando il getto medio. In ogni caso anche così consumerete 42 litri di acqua che consumeranno 0, 20 metro cubo di metano per scaldarli.

Le dritte per un risparmio garantito!

Conti alla mano una doccia di questa durata ci costerebbe sui 7 centesimi. Detto ciò, stiamo attenti anche ad altri aspetti se vogliamo risparmiare. Per esempio quando notiamo che l’acqua abbia raggiunto la temperatura calda, non bollente, iniziamo a lavarci subito ma insaponiamoci qualche istante prima. In questa maniera non sprecheremo del tempo utile per il lavaggio e il risciacquo.

Altra dritta consiste nello sfruttare per il lavaggio, soprattutto se frequente, delle nostre chiome, dei prodotti shampoo e balsamo che fanno poca schiuma. Se seguiremo queste dritte potremo risparmiare, udite udite, la bellezza del 20% dei consumi e dei costi in bolletta. Tra l’altro è bene dire che è proprio la doccia a incidere moltissimo, così come la lavatrice e la lavastoviglie, sui nostri bilanci, dunque attenzione!