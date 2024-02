Concorso del Ministero, ricercate 3500 persone in tutta Italia: pochi requisiti e un solo test per avere il posto

Nuovo concorso del Ministero per 3500 persone in tutta Italia: ecco quali sono i requisiti.

Pubblicato un nuovo bando di concorso del Ministero che mette a disposizione circa 3.500 nuovi posti di lavoro.

Si sta parlando per la precisione del bando di concorso VFP4 per Esercito, Aeronautica e Marina che è rivolto nello specifico a tutti coloro che hanno l’intenzione di andare avanti con la propria carriera nelle Forze Armate.

Ad essere ricercati sono per l’esattezza 3.580 VFP4, ovvero i volontari in ferma prefissata di 4 anni, e a partecipare possono essere anche i VFP1 attualmente in servizio o in congedo per fine ferma.

Ecco dunque tutte le informazioni relative a questo nuovo concorso, a partire dai posti disponibili nello specifico nell’Esercito, nell’Aeronautica e nella Marina fino ad arrivare alle prove e ai test da dover sostenere.

Concorso del Ministero: i posti a disposizione in Esercito, Aeronautica e Marina

I posti a disposizione nell’Esercito per quanto riguarda il nuovo concorso VFP4 sono 1.220, tra cui 1.184 per incarico e specializzazione assegnati dalle Forze Armate: la domanda può essere inoltrata dai VFP1 in servizio dopo il bando di concorso 2022, dai VFP1 in servizio in seguito a qualsiasi bando o blocco precedente al 2022, dai VFP1 in servizio in rafferma e dai VFP1 in congedo per fine ferma.

Nella Marina Militare i posti disponibili sono 1.154, 1.130 per il CEMM ovvero il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto: la domanda può essere inoltrata dai VFP1 in servizio tramite il primo e il secondo blocco del 2022, dai VFP1 in servizio tramite qualsiasi bando o blocco precedente al 2022, dai VFP1 in rafferma e dai VFP1 in congedo per fine ferma, e l’incorporazione è prevista a partire dal gennaio del 2025. Nell’Aeronautica Militare i posti a disposizione sono infine 786: la domanda può essere inoltrata dai VFP1 in servizio tramite il primo e il secondo blocco del 2022, dai VFP1 in servizio tramite qualsiasi bando o blocco precedente al 2022, dai VFP1 in servizio in rafferma e dai VFP1 in congedo per fine ferma.

Concorso del Ministero: i requisiti per accedervi e le prove

Per poter prendere parte al nuovo concorso VFP4 i requisiti che è necessario possedere sono i seguenti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 30 anni, godimento dei diritti civili e politici, diploma di istruzione secondaria di primo grado, non avere condanne o imputazioni per delitti non colposi, non essere stati destituiti o licenziati nel settore pubblico o nelle forze armate e di polizia, possedere l’idoneità fisica e psichica per l’impiego e riportare un esito negativo per quanto riguarda gli accertamenti in merito all’abuso di sostanze e di alcol. Per inoltrare la domanda è necessaria l’iscrizione al Portale dei concorsi online del Ministero della Difesa con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE.

Per quanto riguarda infine le prove del concorso, la prima è a carattere attitudinale e logico-deduttivo, con un quiz che sarà composto per la precisione da 100 domande a risposta multipla suddivise nel seguente modo: 20 di italiano, 10 di matematica, 5 di cittadinanza e Costituzione, 10 di regolamenti e ordinamento militari, 5 di storia, 5 di geografia, 5 di scienze, 30 di deduzioni logiche e 10 di lingua inglese. Ogni risposta esatta varrà 0,67 punti mentre ogni risposta errata o non data varrà 0, e il punteggio minimo da ottenere per superare la prova è di 30,15/67. La valutazione dei titoli può conferire invece fino ad un massimo di 33 punti e prende in considerazione i seguenti fattori: missioni in Italia e all’estero, periodi di servizio in Italia come VFP1, riconoscimenti e ricompense, attestati e abilitazioni, conoscenza di altre lingue straniere oltre all’inglese e ferite subite nel corso delle attività operative con conseguente assenza dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni.