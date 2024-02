Risparmio, 5 semplici modi per creare un fondo d’emergenza: così non ti privi di nulla e vivi tranquillo

Risparmiare e creare un piccolo fondo d’emergenza. All’interno di una casa si rivela veramente indispensabile.

Nel 2024 sembra che il risparmio sia al primo posto. Non si tratta più di una scelta, ma di una vera e propria necessità, per riuscire a migliorare la propria vita. In molti probabilmente penseranno che, in un periodo in cui è difficile arrivare a fine mese, figurarsi se è possibile riuscire a risparmiare. Sembrerebbe qualcosa di veramente impensabile.

Non manca nuovo anno in cui, non si inserisca, tra i buoni propositi, quello di risparmiare. Perchè in fondo ognuno di noi sa bene che proprio il risparmio permette di affrontare con maggiore serenità le spese che ogni famiglia ha o potrebbe avere.

Ecco che quindi, si parla di fondo d’emergenza, ovvero, una certa somma di denaro che ogni famiglia dovrebbe avere per riuscire a sostenere alcune spese. Anche sul web pullula di numerosi consigli sul come sia possibile risparmiare. Molto di moda quelle che sono chiamate agende del risparmio e quelle che sono le agende delle spese.

Le influencer di turno di volta in volta consigliano come procedere per riuscire a risparmiare qualche euro. Ma ecco 5 metodi veramente molto efficaci.

Attenzione alle bollette

Il risparmio passa attraverso quelle che sono le spese che ogni mese una famiglia media deve affrontare. Tra di esse, ecco le bollette, tanto del gas quanto delle corrente elettrica. Per quello che riguarda il gas, a volte sembra impossibile avere un risparmio, invece non è affatto vero. Sarebbe sufficiente, in maniera molto semplice, impestare la temperatura massima non oltre i 20 gradi, procedere facendo sfiatare periodicamente i termosifoni e in fine ridurre il gas consumato per cucinare.

Per quello che invece riguarda l’energia elettrica i trucchi li dovremmo conoscere già tutti. Quindi occorre sostituire le vecchie lampadine alogene con quelle LED, spegnerle quando non è necessario il loro utilizzo, scegliere degli elettrodomestici di classe A o superiori ed utilizzarli nelle fasce orarie più conveniente, quindi serali e week-end.

Spesa e altri accorgimenti

Ovviamente il risparmio passa anche attraverso la spesa. Il consiglio che arriva dagli esperti è quello di stabilire un budget settimanale e di conservare gli scontrini. In questo modi si eviterà, innanzitutto lo spreco di cibo e in secondo luogo quelli che sono gli acquisti inutili. Ovviamente quando si parla di spesa ci si riferisce anche a quella per i prodotti per l’igiene della casa. In questo caso, è possibile risparmiare utilizzare prodotti naturali che ognuno di noi ha in casa, come aceto e bicarbonato. Nel caso in cui si abbia bisogno di prodotti ricaricabili, meglio optare per quelli in confezioni ricaricabili.

Infine, forse non ci si pensa mai abbastanza, ma anche ammalarsi è una spesa. Quindi, prendersi cura si se stessi si traduce in un notevole risparmio sull’acquisto di prodotti farmaceutici e similari.