Risarcimento incidente, compila bene questo documento o non ti spetta nulla: questo passaggio è fondamentale

Per il risarcimento di un incidente è importante compilare perfettamente questo documento.

Il risarcimento per un incidente stradale può rivelarsi il più delle volte estremamente difficile da riuscire ad ottenere.

Per poter ricevere il più rapidamente possibile il risarcimento in seguito ad un incidente è dunque di assoluta importanza seguire alcuni fondamentali passaggi.

Una volta che ci si ritrova in un sinistro è importante prima di tutto pensare non solo alla propria salute ma anche a quella delle altre persone coinvolte provvedendo a chiamare anche i soccorsi. Bisogna poi completare nella maniera giusta la Constatazione Amichevole per poi fare ricorso ad un professionista allo scopo di avere un risarcimento.

Ecco dunque tutto quello che occorre sapere in merito al risarcimento in seguito ad un sinistro.

Risarcimento dopo un incidente: cos’è la CAI

In seguito ad un incidente bisogna immediatamente compilare la CAI. Si tratta della Constatazione Amichevole d’Incidente, che si può definire anche con i termini di Modulo Blu o anche CID (Convenzione Indennizzo Diretto). Tale constatazione consiste in un modulo cartaceo che bisogna compilare in seguito ad un incidente stradale allo scopo di raccogliere tutti i dati delle persone che sono rimaste coinvolte nel sinistro.

Il modulo è composto da diverse parti. Si parte dall’intestazione, in cui vanno inserite le coordinate del sinistro come data, luogo e ora oltre ai dati dei testimoni. Ci sono poi due colonne colorate per raccogliere i dati relativi ai veicoli, ai conducenti e alle compagnie assicurative. Al centro vi è un’altra colonna con opzioni multiple che permette di fornire una descrizione della dinamica dell’incidente. In uno spazio a quadretti si disegna la dinamica del sinistro, mentre su un’altra facciata si segnalano gli interventi da parte delle autorità, con ulteriori dati relativi agli eventuali feriti e ai testimoni.

Incidente stradale: cosa fare e come comportarsi

Nel caso in cui si finisca coinvolti in un incidente stradale è dunque di vitale importanza compilare nella maniera più giusta possibile la Constatazione Amichevole. I passi da seguire nel caso di un sinistro sono però anche altri. Bisogna prima di tutto verificare lo stato di salute di tutte le persone che sono rimaste coinvolte nell’incidente, ed è inoltre necessario cercare di mettere in sicurezza la zona ricordandosi di accendere le luci di sicurezza dei veicoli, di indossare un giubbotto catarifrangente e di collocare il segnale di pericolo ad almeno 50 metri di distanza dal primo veicolo.

Bisogna poi come già ampiamente detto compilare la Constatazione Amichevole inserendo correttamente i dati dei testimoni, dei feriti e dei trasportati. Altro passo è quello di raccogliere le informazioni di eventuali testimoni presenti sul posto per poi procedere con una descrizione il più dettagliata possibile delle dinamiche dell’incidente. Dopo aver provveduto alla compilazione di ogni sezione della constatazione bisogna firmare la stessa insieme all’altra persona coinvolta, con la firma che sta ad indicare l’accettazione di tutte le informazioni inserite all’interno del documento compilato dalle parti.