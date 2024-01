Bonus casa, ultima occasione per richiedere gli incentivi: detrazioni fino al 75% se soddisfi questi requisiti

Questa è l’ultima occasione per richiedere il bonus casa. Si può godere di detrazioni fino al 75% dell’importo totale speso per gli interventi.

Acquistare una casa e poterla rendere esattamente come la si è sempre sognata è qualcosa che in molti vorrebbero fare, ma che in pochi riescono poi a realizzare. Ad oggi acquistare una un’abitazione non è certo semplice, esattamente come non lo è poi, mantenerla in buono stato.

Se la spesa per acquista una casa è piuttosto ingente, lo è altrettanto però, intervenire con dei lavori di manutenzione, sia che si tratti di piccoli lavori che di importanti rifacimenti. Per favorire il miglior mantenimento possibile degli immobili, lo stato Italiano ha pensato di introdurre degli incentivi mirati.

Fino a circa un anno fa, vi era quello che tutti conoscono come 110%. Questo veniva concesso al fine di migliorare la classe energetica dell’immobile, ovvero rendere migliore anche l’ambiente che ci circonda, con una minore spesa per l’energia elettrica e il gas, oltre che basse emissioni di CO2.

Il bonus 110% era fruibili sia come sconto in fattura, che come cessione del credito. Ad oggi tale bonus non è più fruibile, ma ciò non vuol dire che non ce ne siano altri che permettono di intervenire efficacemente sui propri immobili.

Bonus e l’importanza della manutenzione degli immobili

I diversi bonus di cui è possibile beneficiare, permettono di rispondere, con un notevole vantaggio a livello economico, al bisogno che hanno gli immobili, di ricevere una certa manutenzione. Mantenere ogni abitazione in buono stato, vuol dire, innanzitutto assicurare una maggiore durata agli impianti, in secondo luogo, poi, anche la possibilità per chi vi abita di risparmiare sulle bollette di fornitura elettrica e del gas.

Inoltre, mantenere gli immobili in buone condizioni vuol dire, riuscire anche a dare alla stessa città un certo decoro urbano, indispensabile per delle aree che siano piacevoli da vivere.

I bonus di cui si può beneficiare

Nonostante il bonus 110% non si possa più richiedere, ce ne sono altri che possono risultare estremamente utili. Innanzitutto il bonus ristrutturazioni edilizie che offre una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute se hanno un importo non superiore a 48 mila euro, 50% per 96 mila euro. Da sfruttare anche il bonus verde per la sistemazione delle aree esterne.

Molto apprezzato poi, il bonus barriere architettoniche, introdotto nel 2022, va a coprire il 75% delle spese sostenute di importo pari da 30 mila a 50 mila euro. Infine il Sismabonus e il bonus mobili, per andare a sostituire i mobili e gli elettrodomestici di un immobile.