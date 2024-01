Pellet, i prezzi sono in picchiata: tutte le famiglie stanno facendo scorta: con 20 euro ti sistemi per l’inverno

È il momento di fare scorta di pellet. I prezzi sono in picchiata e non sembrano accennare a fermarsi, bastano solo 20 euro per essere apposto per tutto l’inverno.

Durante i mesi invernali, una delle voci di maggior spesa per le famiglie è sicuramente quella che interessa il riscaldamento. Questo vale indipendentemente da quelli che sono i mezzi che vengono utilizzati a tal fine. Quindi, che si decida di utilizzare, gas, legna o elettricità, la spesa per tutto l’inverno resta comunque notevole.

Negli anni passati molte le famiglie, ovviamente, qualora la casa lo permettesse, che hanno deciso di ricorrere alle stufe a pellet. Apparecchi in grado di scaldare anche abitazioni di larga metratura, offrivano il vantaggio di scaldare l’ambiente in maniera ecosolidale e anche di offrire un risparmio notevole, soprattutto se relazionato alla spesa per la fornitura del gas.

Ma lo scorso anno, per via della guerra in Russia, scoppiata qualche mese prima del periodo invernale, ecco che i prezzi del pellet erano arrivati alle stelle. Si parlava, in alcuni periodi, anche di 12/15 euro per ogni sacchetto di pellet di 15 kg. Insomma, era sparita tutta la convenienza.

Poi però durante l’estate sembra che i prezzi siano tornati ai livelli normali e questo ha permesso a chi, aveva abbandonato il pellet, di riutilizzare la cura stufa caduta in disuso. Questo ovviamente, con un notevole risparmio da parte di tutti i cittadini che utilizzano tale mezzo per il riscaldamento della propria abitazione.

Ancora prezzi in picchiata

Ancora buone notizie per tutti coloro che decidono, anche per questo inverno, di utilizzare la stufa a pellet per riscaldare la propria abitazione. I prezzi sono realmente in picchiata. i dati ufficiali ci dicono che il costo di questa materia è inferiore del 40% rispetto all’anno scorso. Un prezzo di gran lunga ridotto, anche se, comunque, si è lontani dal passato.

Tutto ciò è avvenuto nonostante in molti pensassero che in effetti, il prezzo del pellet anche in questa stagione sarebbe rimasto piuttosto elevato. Invece il costo è calato di netto, anche se, per il momento, non si torna ai prezzi di una volta.

Con l’aliquota a favore, diventa una scelta economica e ecosostenibile

Lo scorso anno, proprio per via del netto aumento dei prezzi, la decisione che era stata presa era quella di ridurre l’aliquota IVA su tale prodotto. Quindi era stata portata all’11%. Ma quest’anno l’aliquota è aumentata di nuova ed è passata di nuovo al 22% di IVA. Tutto questo nonostante un prezzo che resta molto favorevole ai consumatori.

Un calo questo che dovrebbe favorire il ritorno al pellet. Un carburante legnoso la cui produzione di anidride carbonica è nettamente inferiore a quella del gas, anche se naturale. Un prodotto ecosostenibile e conveniente.