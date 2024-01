Shopping online, l’incubo del Dark Pattern fa perdere ogni risparmio: se eviti queste trappole sei salvo

Ecco come evitare la trappola del Dark Pattern per quanto riguarda lo shopping online.

Per quanto concerne lo shopping online una delle minacce maggiori è di sicuro rappresentata dai Dark Pattern, tecniche attraverso le quali i siti di e-commerce spingono i clienti a comprare.

In merito al problema è partita dunque una indagine a livello internazionale, anche se non è ancora chiaro per il momento se almeno in Italia si potrà arrivare a sanzioni importanti oppure no.

Tali modelli sono presenti non soltanto sui siti web ma anche sulle applicazioni, e l’indagine di cui poco sopra è stata già avviata da parte del Global Privacy Enforcement Network (GPEN), rete di cui fa parte anche il Garante della Privacy italiano.

Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda lo shopping online e i pericoli dei Dark Pattern.

Cosa sono i Dark Pattern

L’indagine conoscitiva avviata da GPEN è denominata Privacy Sweep. Come reso conto da Help Consumatori tale indagine va a concentrarsi anche e soprattutto sui siti web, e il periodo per coordinare l’azione è stato individuato nell’arco di tempo che va dal 29 gennaio al 2 febbraio. Occorre però partire da una spiegazione di cosa sono i Dark Pattern, che spesso consistono nel mettere pressione ad un cliente che si accinge a fare acquisti online con frasi come quelle che seguono: “A questo prezzo è rimasta soltanto una stanza“, “Hai ancora pochi minuti per completare l’acquisto“.

Questi ovviamente sono solo e soltanto dei trucchi cui molti siti di e-commerce sono soliti ricorrere per spingere i compratori ad effettuare il proprio acquisto. Ciò viene definito per l’appunto con il termine modelli oscuri, dei modelli di progettazione ingannevoli che hanno il chiaro e preciso intento di influenzare in maniera decisa il cliente o compratore nell’eseguire azioni come ad esempio l’acquisto di un determinato servizio o l’iscrizione ad una newsletter o ad un abbonamento.

Dark Pattern: come evitarli

Riuscire a riconoscere i Dark Pattern e ad evitarli non è purtroppo semplice. Prima di procedere e di ultimare un determinato acquisto. Di vitale importanza è mantenere se possibile lucidità e controllare con estrema attenzione il proprio carrello degli acquisti senza lasciarsi spingere dalla pressione psicologica e dall’ansia che i Dark Pattern puntano a creare.

Queste le dichiarazioni al riguardo da parte dell’amministratore delegato di Marketing and Trade Daniela Ostidich: “Dietro i dark pattern c’è una finalità commerciale, così come nei negozi fisici. Tuttavia, mentre in un negozio fisico è facile riconoscere ad esempio la strategia del nascondere lo zucchero e il sale in modo tale che il consumatore possa vedere tutte le merci esposte e passare più tempo al supermercato, la cosa diventa più complessa quando parliamo di app o di siti web, dove queste percorrenze di acquisto sono molto più nascoste e molto più sfumate“.