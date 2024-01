Shopping online, esiste un trucco che ti fa risparmiare su ogni acquisto | In molti ne stanno già approfittando

Ecco il trucco per lo shopping online che fa risparmiare su ogni singolo acquisto.

Per quanto riguarda lo shopping online esiste un utilissimo trucco che dà la possibilità di risparmiare su ogni singolo acquisto che viene effettuato.

Si sta parlando per la precisione dei comparatori di prezzo online, uno strumento incredibilmente efficace che allo stesso tempo è però necessario utilizzare con enorme cautela.

Un mezzo cui i consumatori sono soliti fare ormai sempre più ricorso allo scopo di trovare online il prodotto desiderato e ricercato al prezzo più conveniente possibile.

Ecco dunque tutti i consigli necessari per potersi avvicinare nel migliore dei modi all’utilizzo dello strumento dei comparatori di prezzi online.

Shopping online: come funzionano i comparatori di prezzo online

In periodi come ad esempio quello dei saldi i compratori si ritrovano davanti l’indicazione del prezzo precedente sbarrata seguita da quella del prezzo finale scontato. Ma come sapere se quello indicato è davvero il prezzo che era stato applicato in precedenza al prodotto? A tale scopo nel luglio del 2023 è entrata in vigore la Direttiva Omnibus con il nuovo articolo 17-bis del Codice del Consumo: con tale norma del legislatore europeo si obbliga il venditore ad esporre il prezzo più basso applicato nel corso dei 30 giorni precedenti alla riduzione.

Ecco che dunque diventano estremamente utili strumenti come quelli dei comparatori di prezzo online, con l’utente che ricercando un determinato prodotto può visionare una tabella che riporta tutti i prezzi di tutti gli shop online che lo vendono. Oltre che a far effettuare un confronto tra i prezzi i comparatori di prezzo online permettono anche di far vedere al consumatore schede tecniche dei prodotti oltre che le recensioni raccolte da vari siti.

Comparatori di prezzo online: il tracciamento dei prezzi

Altro strumento che può risultare estremamente utile e che viene messo a disposizione dai comparatori di prezzo online è poi anche quello del servizio di tracciamento dei prezzi. Quest’ultimo dà la possibilità ai consumatori di poter visionare l’andamento del prezzo dei prodotti di loro interesse nel corso dell’anno. Così è possibile dunque verificare anche e soprattutto quanto un’offerta sia vantaggiosa oppure no.

Il comparatore di prezzi è uno strumento quasi indispensabile per potersi muovere tra l’infinita varietà di prezzi che si trovano online per qualsiasi tipo di prodotto. Al riguardo, il CEC ha voluto comunque mettere in guardia i consumatori in merito al loro utilizzo: “Questi strumenti online, spesso offerti gratuitamente, potrebbero offrire risultati sponsorizzati privilegiando magari la visualizzazione di alcuni shop piuttosto che di altri: è dunque giusto ricordarsi di interpretare sempre con cautela i risultati delle ricerche, ed è importante verificare che il prezzo riportato dal portale di comparazione corrisponda effettivamente a quello poi applicato nel negozio online scelto“.