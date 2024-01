Bonus scuola, 150 euro in arrivo per le famiglie: se soddisfi questo requisito lo richiedi in un attimo

Con un determinato requisito le famiglie possono ricevere un bonus scuola di 150 euro.

Si è parlato in questi giorni di un nuovo bonus scuola da ben 150 euro che le famiglie possono riuscire ad ottenere grazie ad un determinato bonus.

Si tratta per la precisione di un bonus sul costo delle gite scolastiche che è possibile richiedere durante un determinato periodo di tempo.

Una novità, questa, che è stata introdotta nello specifico dalla Nota n. 5419 del 20 dicembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ecco dunque quali sono i requisiti per ricevere un bonus che risulta utilissimo per poter alleggerire le spese derivanti dai viaggi di istruzione e dalle gite scolastiche.

Bonus scuola di 150 euro: di cosa si tratta

Un importante modo per le famiglie meno abbienti di poter risparmiare sulle spese scolastiche è quello del bonus scuola da 150 euro sulle gite scolastiche. Si sta dunque parlando di un sostegno di tipo economico introdotto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che può conferire ai genitori fino a 150 euro di bonus per le gite dei propri figli. Con la recente crisi economica spesso le famiglie non possono permettersi di aggiungere ulteriori spese come quelle derivanti dalle gite, ed ecco che entra in gioco per l’appunto questo nuovo e utilissimo bonus.

Il bonus gite scolastiche è di conseguenza riservato soltanto a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà dal punto di vista economico e che rientrano all’interno di un preciso limite per quanto riguarda l’ISEE. Per questa seconda metà dell’anno scolastico 2023/2024 il Ministero ha deciso di stanziare ben 50 milioni di euro da dividere tra tutte le famiglie che rispettano i requisiti che verranno indicati a breve.

I requisiti per ottenere il bonus scuola

Per la precisione, a poter avere l’accesso al bonus gite scolastiche da 150 euro sono tutte quelle famiglie con un ISEE inferiore alla soglia dei 5.000 euro e con i figli iscritti alle scuole secondarie statali di secondo grado. Per poter ricevere questo aiuto economico è necessario solo e soltanto questo requisito, con il bonus che può valere per diversi tipi di gite scolastiche. Le famiglie, per riceverlo, devono presentare il DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) utilizzando il portale INPS, e il bonus può essere richiesto eventualmente in maniera separata per ogni singolo figlio.

La famiglia che beneficia del bonus gite scolastiche deve provvedere a presentare la domanda per ogni singolo figlio. Una volta terminata l’intera procedura, l’istituto scolastico di riferimento sconterà direttamente alle famiglie il prezzo totale della gita al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento. Per la precisione, per la richiesta del bonus bisogna andare sul sito ufficiale unica.istruzione.gov.it, con l’arco di tempo disponibile che va dal 15 gennaio fino al prossimo 15 febbraio. Dopo aver presentato la valida attestazione ISEE attraverso l’INPS, le famiglie devono poi aspettare di conoscere l’esito della propria richiesta: in caso di esito positivo il bonus può arrivare o con sconto sulle spese per le gite organizzate dalla scuola o con rimborso sulle spese per le gite scolastiche già effettuate.