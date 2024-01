Bonifico istantaneo, c’è un motivo preoccupante per cui non dovresti mai utilizzarlo: in molti ci hanno già rinunciato

Dovresti smettere di fare bonifici istantanei. Il motivo è molto semplice, ma sono in pochi a saperlo. Attenzione a quello che stai facendo.

Alcuni la chiamano digitalizzazione bancaria e si riferiscono a quel processo per il quale l’utilizzo dei conti correnti bancari avviene in maniera quasi esclusiva sul web. La quasi totalità delle banche offrono la possibilità di gestire il proprio conto o dall’applicazione, ovvero dalla pagina web.

In questo modo è possibile procedere con i pagamenti, fare bonifici, chiedere domiciliazioni bancarie e molto altro ancora. Funzionalità queste che che hanno reso molto più immediata l’economica e anche lo scambio di denaro. In fondo sufficienti pochissimi click per poter gestire tutto in maniera molto semplice.

Certo, per le persone in età avanzata non è certo semplice riuscire a comprendere tutto questo, ma si tratta di un cambiamento inevitabile a cui dovranno con il tempo abituarsi, anche alla luce di quella che chiamano comunemente desertificazione bancaria. Questa porterà a una progressiva scomparsa degli sportelli bancari e di quelli ATM, a favore dei pagamenti elettronici.

Buona parte dei cambiamenti si devono soprattutto alla velocità con cui la tecnologia si è evoluta negli ultimi anno, ma anche quella con cui, i correntisti hanno bisogno di svolgere le loro operazioni.

Bonifico istantaneo o ordinario

Come accennato in precedenza l’home banking permette di fare bonifici in maniera semplice e veloce senza doversi recare in banca. Nel momento in cui si procede con un bonifico è importante scegliere se procedere con bonifico istantaneo o ordinario. Il primo è una modalità completamente nuova di procedere con il pagamento in maniera molto semplice.

Il bonifico ordinario però, può essere utilizzato solo nel caso in cui anche la banca del ricevente sia dotata del servizio, altrimenti non sarà reso possibile dal sistema. Utilizzare questa tipologia di pagamento permette al ricevente, di avere la somma di denaro in pochissimi secondi sul proprio conto.

Perchè evitare il bonifico istantaneo

Ad oggi, considerando il modo veloce con cui il denaro circola all’interno del mercato, il bonifico istantaneo è la modalità più utilizzata dai contribuenti. Ma ci sono alcuni esperti di finanza che tendono a sconsigliare l’utilizzo di tale tipologia di movimento. Ovviamente questo vale nel caso in cui non si abbia urgenza di procedere con il pagamento.

Il motivo è nella sicurezza di chi emette il bonifico. Quello ordinario offre un breve lasso di tempo in cui l’operazione può essere annullata e quindi il bonifico non viene addebitato. Ma quando si procede con il bonifico istantaneo questo non è possibile. Quindi, anche nel caso in cui si sia commesso un errore non è possibile in alcun modo tornare indietro se non affidandosi alle banche coinvolte nel movimento.