Modello 770, ora cambia tutto in meglio: in arrivo un’alternativa più semplice per tutti | Tutte le novità

Da adesso cambia tutto per quello che riguarda il modello 770. Tutto sarà molto più semplice, cambiano alcuni elementi molto importanti.

Come succede all’inizio di ogni anno, sono molte le perplessità che si nutrono a livello economico su quelli che sono i cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio. Per quest’anno, la legge, arrivata in extremis, quando sembrava che ci sarebbe stato un ritardo, indica numerosi cambiamenti rispetto al passato. Tra le modifiche delle pensioni, quelle dei salari, le percentuali delle tasse, ecco che compaiono alcune modifiche per quello che riguarda i moduli utilizzati dai contribuenti per quello che riguarda i loro redditi.

Alcune delle modifiche avvenute grazie alla nuova legge di bilancio sono comunicate dai siti ufficiali come quello dell’Agenzia delle Entrate. Particolare attenzione viene prestata nei confronti del modello 770, che forse alcuni nemmeno conosceranno.

Tale modello viene utilizzato per i sostituti d’imposta per rendere note le trattenute compiute sui redditi per quello che riguardano i lavoratori dipendenti e quelli autonomi a provvigione. In altre parole tale modello si utilizza in maniera semplice per indicare quelle che in gergo vengono definite ritenute alla fonte.

Il Decreto Semplificazione ha fatto in modo che tale modello venisse modificato e si rendesse più semplice la sua compilazione.

Cosa prevede il Decreto Semplificazione

Il modello F24 sarà quello utilizzato per il versamento sia delle ritenute che delle trattenute a fini fiscali. L’utilizzo di tale modello permetterà di procedere in via telematica, in questo modo si eviterà buona parte della burocratizzazione dei procedimenti, come era previsto in passato, o meglio, fino allo scorso anno. Si vogliono procedure snelle, molto semplici da portare a compimento in modo tale che i contribuenti non trovino difficoltà.

Per quello che riguarda le disposizioni previste per il modello 770 verranno utilizzate dal 2025 e sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile conoscerne maggiori dettagli.

Cosa cambia nel modello 770

Di fatto dal 2025 in poi ci sarà un’alternativa alla presentazione del modello 770. Una scelta questa, che dovrebbe semplificare e non di poco, la dichiarazione annuale delle ritenute d’acconto versate. I datori di lavoro avranno la possibilità di rendere noti i dati collegati alle ritenute nel momento dei versamenti mensili.

Un procedimento semplificato che sembra essere in grado di semplificare soprattutto il lavoro delle piccole spese. Si tratta di introduzioni e di novità che sono solo sperimentali al momento, ma che presto diverranno definitive per rendere più semplice ciò che concerne il pagamento delle tasse.