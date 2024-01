Allarme pensioni, migliaia di italiani non la riceveranno: presenta questo documento o toccherà anche a te

Scatta a questo punto l’allarme per quello che riguarda le pensioni. Se non presenteranno questo foglio, saranno migliaia gli italiani che non la riceveranno.

Facile la vita dei pensionati vero? In realtà non è esattamente così. Ci sono alcuni pensionati che ogni anno devono presentare uno specifico documento per evitare di vedersi bloccare l’assegno per quello che riguarda il rapporto pensionistico.

Le pensioni come succede ad ogni inizio anno sono sotto la lente di ingrandimento. Che gli italiani siano tra i meno contenti per le loro pensioni, questo è qualcosa che ormai sanno veramente tutti. Prendersela con uno Stato che, sembra non fare mai abbastanza per i cari pensionati, non serve a molto.

Ma in fondo a qualcuno occorre pur darla la colpa no? Le care leggi nei confronti dei pensionati sono piuttosto impietose, di sicuro non permettono loro di vivere una vita da nababbo, anzi a volte è addirittura alla soglia della povertà.

Come se un importo piuttosto ridotto non bastasse, ecco che ci mette lo zampino la possibilità di non vedersi accreditare il proprio assegno. Si tratta di una regola che forse ad alcuni pensionati è letteralmente sfuggita. Ecco allora cosa devono fare i pensionati perchè venga loro accreditata la pensione.

L’obbligo del Modello RED

Se sei pensionato e non devi presentare la dichiarazione dei redditi, qualunque sia il motivo, devi però presentare il Modello RED. Si tratta di uno modulo che permette al pensionato di comunicare all’INPS se ci sono o meno delle variazioni reddituali che possono, in una qualche misura andare ad influire sulla pensione stessa. All’interno del Modello RED non solo i propri di redditi, ma anche quelli dell’eventuale coniuge, se presente.

In genere sono obbligati a presentare il RED i soggetti che hanno degli introiti diversi dalla pensione e che possono essere collegati a una situazione di invalidità o di altri redditi. Lo stesso vale anche per chiunque godi di assegni al nucleo familiare.

La presentazione entro febbraio

Il Modulo RED deve essere presentato entro febbraio. Per chiunque non procederà con l’invio, entro la fine del secondo mese dell’anno, vedrà bloccato il suo assegno pensionistico che non verrà, quindi, accreditato. per la presentazione del modulo si può procedere in piena autonomia, tramite il sito INPS, accedendo con identità digitale.

L’alternativa è quella di rivolgersi a un CAF o a un patronato. La compilazione in automatico è piuttosto semplice, quello che risulta importante è non perdere troppo tempo per non rischiare di arrivare al limite con i tempi.