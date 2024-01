730, grazie alla Manovra è ancora più semplice: il modulo compilato lo trovi online in un click

La nuova Manovra ha fatto diventare la compilazione del 730 ancora più semplice. Il modulo compilato lo puoi trovare online in maniera molto semplice.

È iniziato il nuovo anno e con lui è anche arrivato il momento di procedere con le adempienze previste ogni anno. Tra di esse la dichiarazione dei redditi 2024 ovvero il modello 730/2024. Questo è in buona sostanza il maggior obbligo che la maggior parte dei contribuenti hanno ogni anno al fine di dichiarare quelli che sono gli introiti dell’anno e procedere quindi, con il calcolo di quelli che sono i pagamenti che dovranno pervenire presso l’Agenzia delle Entrate.

Per questo 2024 è stato previsto un notevole ampliamento per quello che riguarda i contribuenti che possono accedere al modello 730/2024 e vi è la possibilità per chiunque, di accedere anche al modello Redditi Persone fisiche precompilate.

La dichiarazione che si andrà ad inoltrare nei prossimi mesi, riguarda i redditi maturati nel 2023. Essi andranno a determinate l’Irpef di riferimento dell’anno e quindi le deduzioni e le detrazioni a cui si ha diritto, sempre in riferimento a quelle spese sostenute sempre nello stesso anno.

Quindi fino a qui sembra essere tutto come al solito, nessuna novità sostanziale all’orizzonte, invece la riforma fiscale ha aperto a numerose novità per quello che riguarda la tanto temuta dichiarazione dei redditi.

Cos’è la dichiarazione dei redditi, ovvero il 730, come tutti lo definiscono

I contribuenti sono obbligati alla dichiarazione dei redditi in quanto adempimento formale necessario per comunicare al fisco quelli che sono i redditi prodotti nell’anno precedente a quello in cui si presenta la dichiarazione. Per procedere con la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef occorre procedere con l’utilizzo esclusivo di quelli che sono i modelli preposti dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi ne consegue un debito di imposta, quindi tasse dovute per quello che riguarda i redditi del 2023, un saldo a credito che andrà poi ad essere utilizzato a compensazione negli anni successivi e infine, potrebbe essere preposta attività di controllo formale e accertamento sostanziale dei documenti presentati.

Come presentare la dichiarazione

Per semplificare la procedura, per questo 2024 è stata prevista la possibilità di utilizzare il modello precompilato presente sul web. Il termine di scadenza entro cui è possibile presentare la dichiarazione è quello del 30 settembre. In tale data è il termine sia di presentazione del 730 che del modello Redditi, per la cui compilazione è possibile affidarsi al software RedditoOnLine Pf.

Utilizzare il modello online vuol dire, non solo semplificare la modalità di compilazione del modulo, ma anche di controllo da parte delle autorità addette. Per procedere con la compilazione è possibile accedere all’apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con SPID, CIE o CNS.