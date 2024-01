Lavoro, oggi questa figura è la più ricercata dalle aziende: puoi farlo da casa e guadagni 2500 euro al mese

Fare questo lavoro da casa può farti guadagnare fino a 2500 euro al mese: è la figura più ricercata.

Esiste oggi una figura professionale che risulta essere tra le più ricercate in assoluto dalle aziende, sempre alla ricerca di nuove risorse da poter inserire all’interno del proprio organico.

Si tratta di un tipo di lavoro che è possibile svolgere anche da remoto e che può permettere a chiunque lo eserciti di arrivare a percepire uno stipendio anche di 2500 euro al mese.

Si sta parlando per la precisione del lavoro del contabile, che per tale figura lavorativa sono ormai disposte a pagare anche fino a poco più di 90.000 euro all’anno. Un lavoro estremamente ricercato negli Stati Uniti, con le aziende statunitensi che con la loro espansione verso l’Italia possono arrivare a dare un occhio anche ai lavoratori italiani.

Ecco dunque tutte le informazioni necessarie su questo lavoro e sulla sua retribuzione.

Il contabile: il lavoro più ricercato dalle aziende

Nella classifica stilata da FlexJobs il lavoro del contabile si trova al primo posto tra i migliori lavori da remoto negli Stati Uniti. Qui infatti la figura del contabile risulta ormai essere sempre più rara, e ciò è dovuto in gran parte anche e soprattutto alla riduzione del numero di studenti che decidono di iscriversi a facoltà che hanno a che fare con l’ambito della contabilità.

Secondo quanto previsto dagli esperti del settore, nel corso dei prossimi dieci anni i posti di lavoro per i contabili arriveranno ad aumentare di circa il 4%: in sintesi, ogni anno vi sarà l’aggiunta di 15.000 nuovi posti di lavoro. Per tutte le aziende avere dei buoni contabili risulta essere al giorno d’oggi sempre più importante, in quanto la loro assenza può comportare seri problemi non solo finanziari ma anche reputazionali.

Il lavoro del contabile: lo stipendio

Il lavoro del contabile può essere svolto senza alcun problema anche da remoto: ciò vale per tutte le mansioni tipiche di questa attività, dall’analisi dei dati alla gestione dei registri finanziari fino ad arrivare all’invio delle fatture e alla preparazione della dichiarazione dei redditi. Per questo tipo di posizione lavorativa un requisito spesso indispensabile è quello della laurea in contabilità, e lo stipendio medio per questa professione negli Stati Uniti consiste in circa 68.000 dollari, ovvero l’equivalente di 62.000 euro. Le figure più capaci e abili possono però arrivare a guadagnare anche fino a quasi 183.000 euro nel giro di un anno.

Per quanto riguarda nello specifico il mercato del lavoro italiano, la figura del contabile si occupa prevalentemente di attività che hanno a che fare con la gestione del bilancio, la redazione di scritture contabili, l’emissione di fatture, la preparazione delle dichiarazioni fiscali o anche il controllo delle scadenze tributarie. Per poter lavorare in questo ambito in tante tra le aziende italiane richiedono come requisito quello del diploma di ragioneria o comunque in indirizzi equivalenti. Lo stipendio di un contabile in Italia oscilla in genere tra i 1.500 e i 2.500 euro netti al mese, con il compenso che varia a seconda dell’esperienza del lavoratore o anche del contesto aziendale in cui ci si ritrova a lavorare.