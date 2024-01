Pensioni, italiani preoccupati per il futuro: chi vuole sopravvivere punta tutto su questa soluzione

Le pensioni preoccupano i cittadini italiani. Chi vuole sopravvivere deve mettere in atto questo accorgimento molto importante.

Una delle preoccupazioni maggiori che gli italiani nutrono è quello di veder sparire nel nulla tanti anni di sacrifici. Ovviamente ci si riferisce alle pensioni, che ad oggi sono, come sempre, un argomento piuttosto caldo per tutti i cittadini italiani. Storia vecchia ormai, quella dei pensionati che asseriscono di aver pagato per anni i loro contributi, vedendoseli scalare dallo stipendio, per poi prendere delle pensioni bassissime.

Il motivo? Probabilmente è da ricercare nel sistema pensionistico italiano, che purtroppo, mette in grande grande difficoltà tutti coloro che dopo aver a lungo lavorato, sperano di riuscire ad avere una pensione dignitosa, ma invece non è affatto così. Nonostante ciò possiamo affermare che il governo sta lavorando per offrire condizioni migliori ai pensionati, ma la strada è ancora piuttosto lunga.

Attualmente, nonostante gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2024, sono ancora molti i pensionati che riceveranno un assegno veramente molto basso. Per questo motivo si rivela oltremodo importante riuscire ad avere un modo alternativo di costruire la propria pensione, di avere un importo maggiore a disposizione.

Sembra che uno degli strumenti più efficaci, messi a disposizione degli italiani sia la pensione integrativa. Ma per poterla utilizzare nella maniera migliore, è indispensabile conoscerne alcuni importanti elementi.

Cos’è la Pensione integrativa

La pensione integrativa è sostanzialmente una forma di risparmio pensionistico che va ad aggiungersi alla pensione di base. Purtroppo ancora in molti non la conoscono ma si tratta di un vero e proprio pilastro per il sistema pensionistico del nostro paese. In buona sostanza, lo scopo per cui questo è stato creato è quello di permettere al pensionato di mantenere un buon tenore di vita, anche nel momenti in cui l’individuo deciderà che è arrivato il momento di smettere di lavorare.

Attualmente la pensione integrativa è una forma di risparmio previdenziale complementare su base volontaria. Quindi non vi è nessun obbligo di procedere con l’accantonamento della pensione. I fondi stanziati opereranno nel mercato finanziario grazie al meccanismo di capitalizzazione e questo permetterà di accumulare una buona quantità di denaro.

Come funziona questa misura

Considerando le difficoltà che ogni pensionato manifesta dopo che ha smesso di lavorare, prendere in considerazione la pensione integrativa potrebbe essere un’ottima decisione. Il primo passo da compiere è quello dell’adesione al trattamento, quindi in poco tempo verrà aperta una posizione individuale che verrà di mese in mese alimentata con i contributi versati. Per poter beneficiare degli importi accantonati, sarà indispensabile aver continuato a versare i contributi per almeno 5 anni.

Nell’arco di tale tempo, nel caso se ne abbia il bisogno si potrà prelevare una certa somma di denaro. Ma nel momenti in cui si matureranno i requisiti per la pensione, allora sarà possibile ricevere l’intero importo contributivo in rate periodiche predeterminate a monte disgrazie al contratto stipulato.