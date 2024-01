Riscaldamento, 10 regole da seguire per avere casa calda senza spendere una fortuna: dì addio al caro bollette

Ben 10 sono le regole che si possono seguire per avere una casa calda senza dover spendere una fortuna per il riscaldamento.

Le bollette sono uno di quei costi impossibili da eliminare dal bilancio familiare. Inutile negare che a tutti piacerebbe non pagare più la luce, l’acqua, il gas, ma ovviamente si tratta di beni indispensabili per la gestione della propria abitazione. Il caro bollette poi, è un argomento che di anno in anno porta sempre di più i cittadini, a discutere su quello che si il da farsi per riuscire a risparmiare anche solo qualche euro.

Insomma, l’importo che mensilmente si legge sulle proprie bollette è in costante aumento e la situazione è destinata a peggiorare con l’arrivo dell’inverno.

Nei mesi freddi aumentano i consumi, soprattutto per quello che riguarda i riscaldamenti, che, ovviamente, in estate non viene utilizzato. Risparmiare sul suo utilizzo sembra essere impossibile, ma quello che forse occorre sapere è che probabilmente ci sono dei comportamenti che inconsapevolmente mettiamo in atto, senza sapere che sono causa di un consumo maggiore.

Allora un articolo de Il sole 24 ore, ci offre ben 10 piccoli consigli per riuscire a risparmiare quotidianamente sul consumo del gas e quindi sui riscaldamenti della propria casa.

L’efficienza al primo posto

Innanzitutto occorre sottolineare quanto sia importante riuscire a rendere la propria casa efficiente. Le abitazioni, soprattutto se di vecchia costruzione, spesso non sono efficienti come dovrebbero essere per garantire un buon risparmio energetico. Proprio per questo motivo il Governo italiano propone una serie di incentivi per intervenire sulle strutture e rendere efficienti.

Quindi si rivela di estrema importanza riuscire ad intervenire con nuovi infissi, che riescano a trattenere il calore, utilizzare il capotto termico e andare a cambiare i sistemi presenti, con caldaie a condensazione e pompe di calore, in grado di garantire un buon risparmio.

I 10 consigli per risparmiare

Se tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento, ecco 10 consigli validi per risparmiare sul riscaldamento. Innanzitutto si consiglia di procedere con la manutenzione periodica delle componenti dell’impianto per assicurare efficienza, un impianto che non funziona nella maniera corretta è causa di un consumo maggiore. Tenere sotto controllo la temperatura ambientale, utilizzare dei cronotermostati intelligenti in grado di attivare i riscaldamenti nella maniera migliore. Di grande aiuto sono le valvole termostatiche. Inoltre prestare attenzione a quante ore si tiene acceso il riscaldamento.

Installare dei pannelli riflettenti tra il termosifone e il muro permette di risparmiare, esattamente come schermare le finestre di notte. Sui termosifoni, niente ostacoli per l’aria e tenere sotto controllo tutta la casa. Infine rinnovare al bisogno l’intero impianto.