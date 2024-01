Bonus acqua potabile, finalmente una buona notizia: valido anche per il 2024 | 1000 euro tuoi da febbraio

Finalmente una buona notizia per moltissimi italiani. Il bonus acqua potabile è valido anche per questo 2024 e da febbraio ci si può portare a casa ben 1000 euro.

Emanata la nuova Legge di Bilancio, sono stati moltissimi i cittadini che sono corsi a controllare quali fossero i bonus che spettano loro in questo nuovo anno. La crisi economica rende quasi impossibile arrivare a fine mese e poter contare su qualche bonus che alleggerisca la spesa diviene oltremodo importante.

Nel corso degli anni, lo stesso Stato che spesso ti mette alle strette con una serie infinita di tasse, poi ti viene incontro con dei bonus ottimi per riuscire ad alleggerire il carico di spese che si supporto di mese in mese. I cittadini sono ormai abituati al bonus elettricità e quello gas, un po’ meno a quello acqua potabile.

Tutti rinnovati anche per questo 2024 che si prospetta non tanto diverso dai suoi predecessori, per quello che riguarda le spese che le famiglie italiane dovranno sostenere. Ma quello che è importante sapere è che le regole sono cambiate e quindi è il momento di conoscere il nuovo bonus per poterne beneficiare a pieno.

Il bonus acqua potabile si applica a talune spese e a taluni importi specifici. Presentare il modello è semplice, ma ci sono delle scadenza da rispettare.

Cosa sapere sul bonus

Il bonus acqua potabile è stato introdotto dalla legge n.178/2020. Negli anni è stato prorogato per permettere ai cittadini di godere ancora del credito di imposta concesso a seguito della presentazione dell’apposito modulo. In particolare, il bonus viene corrisposto a seguito dell’acquisto e l’installazione dei sistemi di filtraggio, raffreddamento e mineralizzazione dell’acqua dell’acquedotto. In altre parole, per l’utilizzo dei depuratori d’acqua che sono ormai noti a tutti i cittadini.

Il bonus va a coprire fino al 50% dei costi sostenuti dino a un massimo di mille euro per le persone fisiche e 5 mila nel caso di attività non commerciali. Per poter godere del bonus, però, occorre procedere al pagamento dell’acquisto e dell’installazione con metodi tracciabili.

I tempi di invio del modello

Per beneficiare del bonus in questione occorre inviare il Modulo presso l’Agenzia delle Entrate. Questo prende il nome di modello “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”. Attualmente è possibile presentare la richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre scorso. La domanda può essere inoltrata entro il 29 febbraio 2024.

Il credito di imposta maturato dovrà essere poi utilizzato in compensazione delle imposte per i redditi, nella compilazione dell’F24.