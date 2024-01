Guadagnare su TikTok, 10 semplici strategie che ti renderanno ricco come non mai: possono farlo tutti

Il segno di moltissimi giovani è quello di guadagnare con i social. TikTok sembra offrire delle buone possibilità, ecco 10 strategie in grado di renderti ricco velocemente.

Negli ultimi anni sono sempre di più coloro che decidono di utilizzare i social, non solo per trascorrere alcune ore della propria giornata curiosando nella vita degli altri utenti, ma anche per guadagnare. Ci è voluto del tempo per comprendere che proprio i social possono essere una grande fonte di ricavi e ancora adesso non è semplice farlo comprendere soprattutto a nonni e genitori.

In passato vi erano pochi fortunati utenti che con un video diventavano virali ed iniziavano ad essere dei veri e propri influencer, guadagnando dalle loro pubblicazioni. Oggi il pubblico social è divenuto molto più selettivo e questo si traduce nel bisogno di offrire contenuti interessanti e sempre accattivanti.

Tra le varie piattaforme social a disposizione degli utenti, quelle che sembrano offrire maggiori opportunità sono TikTok e Instagram. Molto utilizzati anche dalle piccole e grandi aziende, hanno battuto a mani basse Facebook, considerato quasi obsoleto ormai.

Dietro alla possibilità di guadagnare del denaro attraverso piattaforme come TikTok, c’è un importante e lungo lavoro di creazione dei contenuti, organizzazione e pubblicazione. Ma per velocizzare il processo, si possono mettere in atto talune specifiche strategie.

Quanto è possibile guadagnare grazie a TikTok

Innanzitutto, la domanda che in molti si pongono è quanto sia possibile guadagnare grazie a TikTok. La risposta dovrebbe essere, dipende. Alcune delle strategie che vedremo poi di seguito permettono di guadagnare fino a 300 euro per ogni post che viene pubblicato. Una somma ragguardevole, se si pensa che la maggior parte di noi perde solo tempo sui social, senza avere nessun introito.

Più follower si hanno, maggiore sarà la visibilità e più alto sarà il guadagno che si potrà generare dalle pubblicazioni si può ottenere dino a 3.000 euro e anche di più.

10 strategie per guadagnare grazie a TikTok

Il primo metodo efficace per guadagnare con TikTok e con tutti gli altri social, è quello di utilizzare le affiliazioni quindi sponsorizzare il prodotto di un’azienda che potrebbe pagare in base alle vendite, ovvero proporre un accordo differente. Ci si può iscrivere al Tikok Creator Fund un programma riservato a chi ha collezionato più dii 100 mila visualizzazione nell’ultimo mese. Si possono promuovere canzoni di artisti famosi, sponsorizzare prodotti e servizi ovvero diventare brand ambassador.

Molto utilizzati gli account Patreon che permette di ricevere donazioni dai propri follower, fare live su TikTok a cui partecipano più di 1000 follower. Si possono vendere prodotti e servizi, collaborare con altri influencer che hanno un traffico maggiore. Infine è possibile prendere parte a Challenge e Contest.