Casa nuova, ora la compri anche senza risparmi: per avere quella dei tuoi sogni ti basta fare così

Se vuoi comprare la casa dei tuoi sogni, adesso lo puoi fare anche se non hai risparmi da parte, ecco in che modo risolvi.

Comprare una casa è il sogno di moltissime persone, non parliamo solo di coppie o di neo sposini, ma anche di giovani che hanno ormai raggiunto la loro indipendenza economica e sognano di avere una casa tutto loro. Ebbene, la crisi del mercato immobiliare permette al momento di fare degli ottimi affari.

Sono molti i fattori che frenano i più o meno giovani che vogliono acquistare una casa. Nonostante i prezzi convenienti, in alcune città d’Italia gli immobili sono ancora piuttosto costosi. Senza considerare che le banche non sono poi così propense a concedere mutui.

Altro grande freno all’acquisto di un’abitazione è quello della richiesta di un cospicuo anticipo al momento dell’acquisto, ovvero, il bisogno di avere dei soldi da parte per procedere con eventuali ristrutturazioni o lavori all’interno dell’appartamento in cui si andrà ad abitare.

Ma sembra che, da adesso in poi sarà possibile acquistare una casa, senza il bisogno di avere risparmi da parte. Questa è una grande notizia, considerando il ridotto potere d’acquisto che le famiglie hanno attualmente.

Mutui e Fondo di Garanzia

Comprare casa nel 2024 è possibile anche senza avere dei risparmi. Sono molte le possibilità che si sono aperte di fronte ad ogni soggetto che vuole acquistare una casa ma non ha risparmi da parte. Ad oggi le banche permettono di comprendere nell’importo del mutuo richiesto il 100% del valore della casa. Si ricorda che è pratica comune delle banche concedere mutui solo per l’80% del valore dell’immobile. Ovviamente anche nel caso in cui si proceda con il finanziamento del 100% occorre avere almeno il denaro per il pagamento dell’onorario del notaio e dell’imposta di registro. Purtroppo le banche per un mutuo di questo genere applicano spese maggiori e vengono richieste delle tutele assicurative.

L’alternativa è il Fondo Prima Casa istituito nel 2013 dal Ministero dell’Economia. Questo va a garantire l’80% del valore nel caso di mancato pagamento. Per potervi accedere occorre avere un ISEE di un massimo 40 mila euro.

Comprare la casa quasi senza denaro

Sia chiaro che, comprare una casa e non pagarla è impossibile. Ci sono delle soluzioni che permettono di acquistarla anche nel caso in cui non si abbiano dei risparmi. Molti accettano la soluzione rent to buy, ovvero si paga un affitto che poi dopo un certo lasso di tempo viene tolto dal costo dell’auto per l’acquisto.

Altrettanto praticato è il leasing immobiliare che permette di entrare immediatamente in possesso dell’abitazione. Ovvero è possibile procedere con l’estensione dell’ipoteca o il mutuo di liquidità su altro immobile.