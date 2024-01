Risparmi, questo metodo è geniale: se inizi ora finisci l’anno con 1400 euro | Ti basta 1 singolo euro

Un metodo veramente geniale per se inizi fin da subito in un anno riesci ad avere fino a 1400 euro, basta solo un euro per iniziare.

Gli italiani sono un popolo di risparmiatori, inutile negarlo. Si tratta di un modo di pensare che si trasmette di generazione in generazione e ad oggi anche le generazioni attuali cercano di mettersi da parte un piccolo gruzzoletto.

Purtroppo però, il potere d’acquisto degli italiani è, negli anni, nettamente diminuito, è difficile arrivare a fine mese, figurarsi se si riesce a mettere da parte del denaro. Eppure riuscire a risparmiare anche pochi euro, si rivela veramente indispensabile, per una qualsiasi spesa improvvisa.

Il risparmio è di sicuro, uno dei buoni propositi che ogni cittadino si impone all’inizio dell’anno. Riuscire a trovare una soluzione che permette di risparmiare senza influire eccessivamente sul bilancio familiare è la scelta migliore. Insomma, un piccolo sacrificio quotidiano potrebbe essere la svolta a fine anno con un piccolo gruzzoletto da spendere per togliersi qualche piccolo sfizio.

Sul web, poco prima della fine dell’anno, sono sbucati una serie di metodi che sembrano essere veramente molto efficaci. In molti hanno consigliato il metodo delle 100 buste. Probabilmente gli internauti lo avranno sicuramente visto su dei reel social o similari.

Il risparmio settimanale

52 sono le settimane di un intero anno. Un risparmio molto efficace è quello che prevede di iniziare da 52 euro da risparmiare nella prima settimana, per poi procedere di settimana in settimana con 51 euro, 50 euro e così via. Il tutto fino ad arrivare a 1 euro che viene messo da parte nell’ultima settimana.

In questo modo si riesce a mettere da parte un bel gruzzoletto da poter spendere per riuscire a passare delle vacanze di Natale tranquille, con qualche soldino extra. Questo uno dei metodi di risparmiare che meno influisce sul bilancio familiare.

Si inizia da un solo euro

Ma la strategia che permette di mettere da parte fino a 1400 euro in un anno è molto semplice e si chiama 52 weeks money challenge. Una sfida del risparmio che prevede un programma molto semplice e che offre la possibilità di avere una piacevole sorpresa alla fine dell’anno.

Si inizia da un solo euro, ma in fondo si inizia da molto poco per riuscire ad avere una fortuna. Quindi la prima settimana si mette da parte 1 euro, 2 euro nella seconda settimana e così via, fino ad arrivare a 52 euro nell’ultima settimana. Un percorso a ritroso anch’esso molto efficace.