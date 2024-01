Colloquio di lavoro, tutti i trucchi da seguire per parlare di stipendio: non firmare senza di loro

Il colloquio di lavoro è un momento determinante. Parlare di denaro non è mai semplici, ma se segui alcuni semplici consigli potresti semplificare di molto le cose.

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, a meno che non si sia giovanissimi, ha affrontato un colloquio di lavoro, un momento molto più determinante di quello che si possa pensare. Ebbene, basta un passo falso, proprio durante questa innocente chiacchierata, che ogni possibilità di guadagnarsi il lavoro sembra svanire nel nulla.

Non sono pochi i consigli che andrebbero seguiti durante un semplicissimo colloquio. Innanzitutto occorre porre attenzione nei confronti di quello che è l’abbigliamento che si sceglie. Meglio optare per un look che sia piuttosto elegante, ma non eccessivo, si tratta di un colloquio, non di un matrimonio.

Mai dimenticare il proprio curriculum e prestare attenzione al linguaggio del corpo, cercando di sentirsi a proprio agio, anche se non sempre è semplice. Ovviamente il segreto per ottenere la mansione per cui ci si è presentati al colloquio, è determinata da una serie di elementi, compresa l‘esperienza pregressa, le capacità e anche un pizzico di fortuna.

Un momento molto importante durante il colloquio, è sicuramente quello in cui si parla dello stipendio. Come si può parlare di denaro senza sembrare inopportuni? Il segreto c’è ed è semplice da applicare.

Quando si è alla prima esperienza

Se nella propria carriera lavorativa si avrà l’esigenza di fare diversi colloqui, con il tempo si comprende il meccanismo che vige dietro a ogni singolo colloquio. Molto più difficile la situazione, nel caso in cui si sia alla prima esperienza.

Per parlare di denaro, quando si è alla prima esperienza, è innanzitutto indispensabile conoscere quelle che sono le retribuzioni medie per quello che riguarda le mansioni per cui ci si candida. Ma risulta importante, quando si è al primo colloquio, non focalizzarsi sul compenso che viene concesso nei primi mesi, in quanto la stessa azienda potrebbe concedere degli incentivi di anno in anno.

Parlare di stipendio mostrandosi professionale

Il consiglio generale che è possibile dare in merito è riuscire a procrastinare il momento di parlare della retribuzione fino al momento scelto dall’interlocutore stesso. Occorre quindi avere delle cifre precise, senza parlare di importi generici. Ovviamente, si rivela indispensabile conoscere in anticipo quelle che sono le retribuzioni medie per le mansioni per cui ci si candida.

Altrettanto importante è sapere quale crescita si vuole avere negli anni. Solo avere un’idea precisa su tutto questo, permette di procedere con un colloquio professionale e proficuo per entrambe le parti.