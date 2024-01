Fare lo Youtuber conviene davvero? I guadagni dei più famosi ti faranno girare la testa | Di che cifre stiamo parlando

Sogni di fare lo YouTuber, sei sicuro che ti conviene veramente? Scopriamo quanto guadagnano quelli che sono oggi i più conosciuti sul web.

Youtuber, Tiktoker, Influencer, queste sono le nuove figure che il mercato del lavoro ci propone. Per tutti coloro che credono che il successo arrivi solo dalla fortuna, su queste piattaforme, potrebbe essere interessante sapere che non è affatto così. Dietro al video che si vede in rete, dietro al reel, alla storia o alla diretta c’è un lavoro che rende il contenuto accattivante per il pubblico.

Le gestioni delle pagine social, non sono semplici come tutti pensano. Non bastano pochi fortuiti scatti per avere successo, se così non fosse, ovviamente, non si sarebbe creata una facoltà universitaria apposita.

Il mondo social e quello del web, in generale, è governato da quelli che comunemente sono noti come algoritmi. Basta essere poco simpatici all’algoritmo per sprofondare nel dimenticatoio social. Per evitare questo disastro epocale è importantissimo conoscere il funzionamento delle piattaforme che si vogliono utilizzare per riuscire ad avere il successo che tanto si desidera.

Se sei tra coloro che sperano di diventare dei Youtuber, attirati da elevati guadagni, allora sei nel posto giusto, scopriamo alcune delle cifre di chi questo lavoro lo svolge già.

Guadagnare con YouTube

Non vorremmo infrangere i sogni di quanti credono che lavorare con YouTube si traduca in soldi facili. Dietro a guadagni che arrivano da tale piattaforma c’è molto di più. Innanzitutto occorre chiarire che sono diverse le possibili entrare che derivano da YouTube. È possibile monetizzare tramite le pubblicità e il programma Partner, in questo caso il guadagno è in base alle visualizzazioni. Ovvero è possibile guadagnare attraverso le membership e gli abbonamenti YouTube Premium. In alcuni casi sono i fan a finanziare con delle donazioni. Ma la fonte maggiore di guadagno è tramite le sponsorizzazioni con marchi noti del mercato, ovvero programmi di affiliazioni con link e infine la vendita di prodotti personalizzati.

Questi sono i metodi più immediati di guadagno. Per riuscire a vedere primi guadagni con le sole visualizzazioni occorre accumulare 4mila ore di riproduzione e mille iscritti al canale. Ogni 1000 impression superata tale soglia, va dai 0,47 centesimi ai 1,90 euro.

I compensi degli Youtuber più famosi

A questo punto sarà aumentata a curiosità nei confronti di quelli che sono i guadagni degli Youtuber più conosciuti nel nostro paese. Ovviamente dipende dai risultati che riescono ad ottenere con le loro pubblicazioni. Tra quelli che hanno un guadagno maggiore si ha Panda Boi, con 21 miliardi di visualizzazioni e un fatturato di più di 1 milione e mezzo di dollari. A seguire Favij e CiccioGamer89, i quali hanno aumentato il loro fatturato scrivendo un libro.

Bravi a monetizzare iPantellas e theShow. A creare delle vere e proprie macchine di soldi ci sono i Me Contro Te, oltre a ClioMakeUp che si propongono a un pubblico molto giovane.