Legge di Bilancio, la data dell’approvazione è sempre più vicina: ecco qual è il futuro del nostro Paese

Fissata la data di approvazione della nuova legge di bilancio. Finalmente verrà deciso quello che sarà il futuro del nostro paese.

Per la Legge di Bilancio 2024 è stato necessario un tempo di lavorazione molto più lungo. Quello che ci si augura è che questo allungamento dei tempi, non si traduca in cattive sorprese per gli italiani, che già sono piuttosto preoccupati.

Nel corso degli ultimi anni, non tutto è stato rose e fiori e sono state diverse le famiglie a sentirsi in netta difficoltà di fronte a dei provvedimenti che non sempre sono andati a loro favore. H fatto discutere e non poco, l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, anche se, ad oggi, sono già partite le domande per l’assegno di inclusione.

La Legge di Bilancio per questo nuovo anno, ha messo al centro dell’attenzione del governo italiano un argomento molto delicato, quali le pensioni. La politica è andata alla ricerca dei fondi, che potessero permettere di procedere con una loro completa rivalutazione. Altri punti toccati sono il superbonus, ma anche gli ormai celebri lavori sullo stretto di Messina.

La scadenza ultima per l’approvazione della nuova legge di bilancio, si sta avvicinando a grandi passi ed è compito del governo riuscire a trovare la quadratura esatta.

Il Governo è in netto ritardo

Nonostante le indiscrezioni che sono trapelate negli scorsi mesi, per quello che riguarda la nuova legge di bilancio, per la sua approvazioni il governo Meloni, è in netto ritardo, sottolineando come vengano applicati tempi biblici per ogni singola manovra da loro prevista. Sembra infatti che, le difficoltà economiche in cui versano buona parte delle famiglie italiane, mandi in confusione il governo che deve decidere quale sia il modo giusto di intervenire.

Inizialmente sembrava che la Legge di Bilancio sarebbe stata subito pronta, invece sembra che si sia ancora nettamente in alto mare. Ma la data di scadenza è fissata per il 31 dicembre, data in cui, tutti i nodi dovranno venire al pettine.

I punti salienti della Legge di Bilancio

La legge di bilancio si occuperà dello Stretto di Messina e del Superbonus. Quest’ultimo è stato uno degli incentivi che che ha permesso a buona parte della popolazione di intervenire sui propri immobili e quindi di procedere con ristrutturazioni che hanno permesso una certa rivalutazione di alcune zone urbane.

Ma al centro della Legge ci saranno le pensioni. Le decisioni della premier si dovranno barcamenare tra l’aumentare le pensioni minime o quelle comunque molto basse e cercare di ridistribuire in qualche modo, gli importi degli assegni per evitare che vi sia eccessivo dualismo tra i pensionati.