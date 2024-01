Applicazioni che fanno guadagnare, nel 2024 non farti scappare queste occasioni: arrotondi lo stipendio senza fatica

Ecco le migliori applicazioni per chiunque desideri arrotondare il proprio stipendio nel 2024.

Il 2024 si avvicina ormai sempre di più, e con esso la voglia da parte delle persone di iniziare il nuovo anno con i migliori propositi anche e soprattutto per quanto riguarda la propria vita lavorativa e professionale.

Per poter riuscire a guadagnare più soldi nel nuovo anno e per cercare di arrotondare il proprio stipendio è possibile fare ricorso ad un infinità di metodi. Tra questi possono essere incredibilmente utili allo scopo diverse applicazioni.

Tali applicazioni, se utilizzate e sfruttate nella maniera più appropriata, possono fornire una grossa mano a tutti coloro che hanno il desiderio di aggiungere ulteriori entrate al proprio principale stipendio.

Si tratta dunque nello specifico di metodi nuovi e alternativi per fare soldi, con tutti coloro che decidono di tentare questa strada che possono spesso e volentieri arrivare a guadagnare cifre importanti senza necessariamente aver prima investito parte del proprio denaro.

Le applicazioni per guadagnare nel 2024: BeMyEye, YouGov e Vinted

Una prima applicazione utile per poter guadagnare soldi e aumentare i propri guadagni è BeMyEye, che dà la possibilità di svolgere tanti piccoli lavori. Le grandi aziende si rivolgono a questa app per delle rilevazioni puntuali e per dei feedback sui loro prodotti, con gli utenti che una volta registratisi possono visualizzare i compiti disponibili nella propria area geografica: questi ultimi, dopo essersi recati fisicamente sul posto per svolgere un’attività, vengono pagati o con denaro o con dei buoni regalo.

YouGov è una di quelle app che retribuiscono le persone per prendere parte a dei sondaggi o a delle ricerche di mercato: si tratta di una società di mercato, di analisi e di ricerca, con gli utenti che ricevono inviti per poter partecipare a diversi tipi di sondaggi. Si passa poi ad un’altra nota applicazione ovvero Vinted, un sito che dà la possibilità di guadagnare dei soldi vendendo oggetti o comunque vari tipi di cose che non siamo soliti usare più.

Le altre applicazioni: Upwork e Poll Pay

Le applicazioni per cercare di guadagnare soldi e per aumentare le proprie entrate sono però numerosissime. Un’altra valida opzione è rappresentata da Upwork, che mette in contatto tra di loro aziende che hanno bisogno di determinati servizi e professionisti freelance. In fase di registrazione gli utenti indicano le proprie abilità e le proprie competenze oltre ad inserire le proprie esperienze lavorative.

Ultima applicazione indicata qui, ma le opzioni a disposizione sono davvero tantissime, è infine costituita da Poll Pay, che si può scaricare o da Apple Store o da Google Play. Si tratta di un’app che dà agli utenti la possibilità di guadagnare rispondendo semplicemente o a dei brevissimi sondaggi d’opinione o a delle ricerche di mercato più lunghe. I guadagni ottenuti si possono ricevere o tramite trasferimento di denaro su PayPal o in forma di gift card Netflix, Amazon, Xbox o iTunes.