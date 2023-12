Smartworking per tutti, il buono bonus per la fibra ti regala internet ultra-veloce: come funziona e a chi spetta

La migliore connessione per chi lavora in smartworking. Il buono bonus fibra permette di avere finalmente internet ultra veloce. Ecco in che modo funziona e a chi spetta di godere dell’incentivo.

Per poter lavorare in smartworking si rivela indispensabile avere una perfetta connessione internet. Ovviamente essere connessi al web è qualcosa che è imprescindibile per ognuno di noi, considerando che proprio online svolgiamo una serie di attività in maniera quotidiana e che esulano anche dal lavoro.

Ma, soffermandosi sullo smartworking, una connessione veloce è veramente molto importante. Da anni si auspica la possibilità di godere di un bonus per usufruire della banda ultralarga a casa. Sembrava essere un’utopia, ma invece adesso, potrebbe diventare finalmente la realtà.

I dettagli del bonus a cui molti cittadini potranno avere accesso, sono contenuti all’interno di una consultazione pubblica che è stata aperta da Intratel, chiamata a gestire in maniera operativa la misura in questione. Proprio lei indica quella che potrebbe essere la data utile per poter ottenere il via libera a tutto questo e sarebbe l’11 gennaio 2024.

Ma quali costi saranno coperti dal bonus? Chi potrà sfruttare questo enorme vantaggio? Possiamo confermare che sarà di vasto utilizzo e sicuramente molto gradito agli utenti.

Una sempre maggiore velocità di connessione

Essere connessi non è affatto sufficiente, occorre anche essere veloci. Lo sconto previsto dal bonus sarà valido per ben 24 mesi e dovrà essere utilizzato per andare ad attivare una nuova linea o procedere con il passaggio a un abbonamento ultra veloce.

Le richieste potranno essere avanzate dalle famiglie che non dispongono di servizio di connettività o che ne hanno una, ma che non arriva a una velocità di 300 megabit al secondo, livello minim richiesto per usufruire del bonus. Sembra che Intratel non ha imposto limiti di ISEE, quindi l’incentivo sarà fruibile da tutti.

I costi che saranno coperti dal bonus

Il piano per quello che riguarda il bonus connettività prevede che sia erogato un voucher dal valore di 100 euro, sotto forma di uno sconto sul prezzo di attivazione della propria linea internet. Il denaro verrà scelto in maniera diretta sul valore del canone.

Il bonus è stato portato da 300 a 100 per andare a coprire il numero maggiore possibile di famiglie. La cifra istituita per il bonus è di 400 milioni di euro e è stata espressa la preferenza nel riuscire ad accontentare quante più famiglie possibili.