Salta la pensione di gennaio, il ritardo fa disperare gli italiani | Quando verrà consegnata e a chi

Enorme preoccupazione tra gli italiani in merito ai ritardi riguardanti la pensione di gennaio: ecco a chi dovrebbe spettare e quando verrà consegnata.

Giunti ormai alla fine di questo 2023 è arrivato il momento di scoprire in che modo è stato predisposto il pagamento delle pensioni per tutte le mensilità del prossimo anno. Un tema ovviamente delicato per tutti gli italiani, preoccupati in questi ultimi giorni dal ritardo riguardante la pensione di gennaio. Ecco dunque quando questa verrà consegnata e chi potrà beneficiarne.

In merito alle pensioni INPS fa una distinzione tra l’accredito sul conto corrente postale o bancario e il ritiro in contanti presso gli uffici postali. Per quanto riguarda invece il pagamento delle pensioni per l’anno 2024 le date sono state stabilite prendendo in considerazione la regola dell’erogazione e dunque per il primo giorno bancabile del mese.

Unica eccezione riguarda per la precisione gennaio, per cui la situazione risulta essere leggermente diversa: per il primo mese dell’anno il pagamento avviene infatti sempre il secondo giorno, ciò allo scopo di dare la possibilità all’istituto di previdenza di poter provvedere all’aggiornamento delle banche dati informatiche in occasione dell’inizio del nuovo anno. Per gennaio del 2024 l’accredito in banca o alle poste avverrà però non martedì 2 ma mercoledì 3, in quanto il primo gennaio è lunedì e coincide ovviamente con un giorno festivo.

Con giorni bancabili si intendono infatti i giorni lavorativi, quelli nel corso dei quali le banche e gli uffici postali sono regolarmente aperti svolgendo in maniera regolare il proprio servizio. Per banche e poste i giorni bancabili possono però essere diversi: le banche sono aperte dal lunedì al venerdì, mentre le poste prestano servizio anche di sabato.

Le informazioni per il ritiro della pensione in Poste

Per il ritiro delle pensioni in contanti presso gli uffici postali bisognerà con molta probabilità continuare a seguire il calendario mensile che divide i percettori in base alle iniziali dei cognomi. Tale misura era stata introdotta durante il periodo della pandemia in modo da evitare le code e gli assembramenti, ed è stata poi mantenuta allo scopo di mantenere una buona organizzazione e gestione del servizio.

Come detto poco sopra, a differenza delle banche gli uffici postali sono aperti anche il sabato mattina. Occorre precisare però come ogni singolo ufficio postale possa variare liberamente le date per la consegna del denaro avvisando della cosa tramite un avviso affisso all’esterno della sede.

Pensioni 2024: il calendario degli accrediti

Ecco qui di seguito il calendario del pagamento delle pensioni del 2024:

Gennaio: 3 gennaio 2024

Febbraio: 1 febbraio 2024

Marzo: 1 marzo 2024

Aprile: 1 aprile 2024

Maggio: 2 maggio 2024

Giugno: 1 giugno 2024

Luglio: 1 luglio 2024

Agosto: 1 agosto 2024

Settembre: 2 settembre 2024

Ottobre: 1 ottobre 2024

Novembre: 2 novembre 2024

Dicembre: 2 dicembre 2024